Luisa Castro, novia de Westcol, se cansó de las críticas por su físico y así respondió

La influenciadora Luisa Castro, novia del streamer Westcol, se cansó de algunos comentarios malintencionados que le han hecho en redes sociales sobre su apariencia física y decidió responder al respecto.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

¿Qué dijo Luisa Castro tras críticas por su físico?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que dedicó algunas palabras a quienes la han criticado por algunos cambios en su apariencia.

La creadora de contenido confesó que ha recibido críticas por no tener las uñas ni el pelo arreglado como solía hacerlo.

"No entiendo por qué la gente está tan en contra que uno esté al natural (...) yo me organizo mucho para mis fotos, para todo, pero en mi día a día yo soy muy fresca, tranquilita y me visto de mil formas, urbana, elegante", dijo.

Se cuestionó sobre la necesidad de verlas siempre perfectas, indicando que no tiene nada de malo ser naturales y estar relajadas.

"Así como cuando uno se puede producir y uno igual se va a ver divino, en la naturalidad también hay mucha belleza, ¿por qué ya todo tiene que ser el filtro perfecto? yo nunca pongo filtro en las historias y ya eso es como lo raro, no entiendo", añadió.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novio de Alexa Torrex reaccionó tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la respuesta de Luisa Castro sobre su físico?

Luego de sus declaraciones, varios internautas reaccionaron al respecto y coincidieron con su pensamiento, detallando la superficialidad que hay ahora con las redes sociales, mientras que otros la cuestionaron sobre el tema.

Por el momento, la influenciadora continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre sus proyectos como modelo, sus viajes, tips de belleza y parte de su estilo de vida; además de enseñar un poco más de su vida privada tras su nueva relación con el streamer Westcol, con quien se le ha visto muy feliz.

Hace pocas semanas los influenciadores confirmaron su romance y desde entonces se les ha visto en diferentes planes derrochando amor y haciendo caso omiso a las críticas.