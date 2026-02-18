Manuela QM rompe el silencio y confirmaría la supuesta infidelidad de Blessd

El pasado sábado 14 de febrero, el cantante de música urbana Blessd fue tendencia en todas las redes sociales luego de que se filtraran supuestos chats en donde se revelaría que él le habría sido infiel a Manuela QM.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

En las presuntas conversaciones que tuvo el artista con una mujer, se alcanza a leer que él le coquetea y hasta le pide fotos de su cuerpo, mientras que, ella le sigue la cuerda en el chat.

Como era de esperarse, esto generó muchas reacciones en internet, en donde, para muchos no fue sorpresa que él sea supuestamente infiel, ya que tiene esa fama; por otro lado, algunos solo sintieron empatía por Manuela QM, quien está en embarazo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novio de Alexa Torrex reaccionó tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

¿Qué dijo Blessd sobre los supuestos chats con otra mujer?

A las pocas horas en las que se viralizaron los supuestos chats de Blessd con una mujer, el cantante rompió el silencio en su cuenta de Instagram y escribió en una historia que “solo eran chismes”, además, dijo que estaba enfocado en su música y su hijo que viene en camino.

Manuela QM rompe el silencio sobre supuesta infidelidad de Blessd. (Foto: Freepik)

Aunque haya aclarado los rumores, nadie le creyó, porque él ya ha estado en varios escándalos en los que se ha conocido que le ha sido supuestamente infiel a sus anteriores novias, de hecho, se dice que presuntamente Manuela QM se involucró con él cuando era novio de su mejor amiga, La Suprema.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans relacionada con Blessd comentó en apoyo la publicación de Manuela QM

¿Cómo rompió el silencio Manuela QM ante la supuesta infidelidad de Blessd?

Manuela Qm, ese mismo día en el que empezaron a circular los chats, dejó de seguir a Blessd en Instagram y, además, editó una de las publicaciones que tiene con él.

Sin embargo, días más tarde, eliminó las publicaciones en las que aparece el artista, pero solo dejó las imágenes del anuncio de su embarazo.

¿Cómo habría confirmado Manuela QM que le puso fin a su relación con Blessd?

A través de su cuenta de TikTok, Manuela QM ha reposteado varios videos de otros usuarios de esa red social, en donde prácticamente usan los chats de Blessd con la otra mujer de manera sarcástica.

Manuela QM lanza indirectas tras supiesta infidelidad de Blessd. (AFP/ Jose R. Madera)

El verdadero “mis chistes, mis traumas”; pero así mismo, ha compartido clips en donde revela que cuida de su bebé para que no sienta lo que ella debe estar pasando en este momento difícil.

Por otro lado, también reposteó contenido en donde podría asegurar que sí es verdad que no está con el artista, a través de un clip en el que dice que “ella está comiendo mi3rd4”.

Por último, Manuela confirmaría que Blessd no aceptó su falta, al revelar una imagen de que “todos se equivocan”, pero el verdadero “error” es “no reconocerlo”.