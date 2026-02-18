Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa se mostró conmovida al recordar los difíciles momentos de su infancia: "fue duro"

Koral Costa sorprendió al revelar la verdadera razón por la que ella y su familia tuvieron que abandonar su casa y mudarse a Cali.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Koral Costa se mostró conmovida al recordar los difíciles momentos de su infancia
Koral Costa revela detalles de su historia de vida / (Foto del Canal RCN)

La actriz y empresaria Koral Costa compartió detalles de su infancia y adolescencia, una etapa marcada por dificultades económicas y decisiones que cambiaron el rumbo de su vida.

Artículos relacionados

 

¿Por qué Koral Costa se fue de Barranquilla a Cali?

Koral nació en Barranquilla, ciudad de la que salió cuando tenía ocho años. Según contó, su padre trabajaba lavando carros y su madre realizaba aseos en casas de familia y lavaba ropa ajena. Tras perder la vivienda en la que residían, la familia decidió trasladarse a Cali en busca de nuevas oportunidades.

¿Por qué Koral Costa se fue de Barranquilla a Cali?
Koral Costa recuerda momentos de su infancia / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con su relato, la salida de Barranquilla se dio luego de que fueran desalojados de la casa donde vivían. Para poder pagar los pasajes, su madre vendió las pocas pertenencias que tenían.

“Quedamos en la calle con dos bolsitas”, recordó.

Al llegar a Cali, se instalaron en una habitación junto a un familiar. Allí, sus padres continuaron realizando trabajos informales para sostener el hogar. Koral aseguró que incluso tuvieron que regalarle ropa porque no contaban con recursos para comprarla.

Artículos relacionados

¿Cómo empezó Koral Costa en la música y qué dificultades enfrentó?

Desde pequeña expresó su deseo de salir adelante y apoyar económicamente a su familia. Contó que, aunque le tenía miedo a los ataúdes, uno de sus primeros trabajos fue cantando en funerales, donde recibía un pago que entregaba a su madre para contribuir con los gastos del hogar.

Koral Costa habla de su niñez
Koral Costa revela que cantaba en su niñez / (Foto de Freepik)

Durante su adolescencia comenzó a cantar en discotecas, actividad que realizaba siendo menor de edad. Con lo que ganaba ayudaba a pagar servicios y arriendo. Sin embargo, explicó que los ingresos no eran suficientes y en varias ocasiones volvieron a enfrentar desalojos.

Fue duro, pero aquí estoy. Aquí estoy, así, berraca. He salido adelante, le mostré a mucha gente del pasado, incluyendo familia, que sí se podía.

En el ámbito musical, afirmó que vivió varios tropiezos. Según relató, en estudios de grabación se presentaron situaciones que afectaron sus procesos y eso la llevó a detener su carrera como cantante durante un tiempo. Aunque reconoce que la música le permitió sostener a su familia, también manifestó que fue un entorno complejo.

Artículos relacionados

¿Cómo conoció Koral Costa a Omar Murillo?

Su historia con el actor Omar Murillo comenzó cuando un amigo en común la invitó a participar en un comercial. Allí se conocieron y, según narró, la relación avanzó rápidamente. Al poco tiempo iniciaron un noviazgo, decidieron convivir y posteriormente se casaron por lo civil.

Koral aseguró que su relación con Omar Murillo representó una etapa importante en su vida, en medio de los recuerdos de una infancia atravesada por carencias. Aunque reconoce que nada dura para siempre, afirmó que esa historia marcó un capítulo significativo en su proceso personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara contó el angustiante motivo por el que no pudo llegar a ver a su hija Paola Jara

Paola Jara mostró su deseo de llorar porque no poder ver a su hija: esto le ocurrió

Paola Jara reveló las razones que no le han permitido estar con su hija y manifestó su gran deseo de llorar por no poder verla.

Gregorio Pernía Gregorio Pernía

Gregorio Pernía mostró su bebé tras cumplir tres meses, ¿a quién se parece?

El actor Gregorio Pernía presumió a su hijo menor y le dedicó amorosas palabras.

Exreina del carnaval de Barranquilla se comprometió: así reaccionó Luisa Fernanda W y Emiro Navarro Talento nacional

Exreina del carnaval de Barranquilla se comprometió: así reaccionó Luisa Fernanda W y Emiro Navarro

Famosa exreina del carnaval de Barranquilla divide opiniones tras anunciar su compromiso con inesperada confesión.

Lo más superlike

Juan Carlos Arango sorprendió al revelar el que sería su mayor reto en La casa de los famosos La casa de los famosos

Juan Carlos Arango sorprendió al revelar el que sería su mayor reto en La casa de los famosos

Juan Carlos Arango llamó la atención al hablar del hábito que le costará dejar al ingresar a La casa de los famosos

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología

Río aparece en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro J Balvin

Río sorprende en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro: “Godzilla y sus empleados”

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador