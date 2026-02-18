Koral Costa se mostró conmovida al recordar los difíciles momentos de su infancia: "fue duro"

La actriz y empresaria Koral Costa compartió detalles de su infancia y adolescencia, una etapa marcada por dificultades económicas y decisiones que cambiaron el rumbo de su vida.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

¿Por qué Koral Costa se fue de Barranquilla a Cali?

Koral nació en Barranquilla, ciudad de la que salió cuando tenía ocho años. Según contó, su padre trabajaba lavando carros y su madre realizaba aseos en casas de familia y lavaba ropa ajena. Tras perder la vivienda en la que residían, la familia decidió trasladarse a Cali en busca de nuevas oportunidades.

Koral Costa recuerda momentos de su infancia / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con su relato, la salida de Barranquilla se dio luego de que fueran desalojados de la casa donde vivían. Para poder pagar los pasajes, su madre vendió las pocas pertenencias que tenían.

“Quedamos en la calle con dos bolsitas”, recordó.

Al llegar a Cali, se instalaron en una habitación junto a un familiar. Allí, sus padres continuaron realizando trabajos informales para sostener el hogar. Koral aseguró que incluso tuvieron que regalarle ropa porque no contaban con recursos para comprarla.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

¿Cómo empezó Koral Costa en la música y qué dificultades enfrentó?

Desde pequeña expresó su deseo de salir adelante y apoyar económicamente a su familia. Contó que, aunque le tenía miedo a los ataúdes, uno de sus primeros trabajos fue cantando en funerales, donde recibía un pago que entregaba a su madre para contribuir con los gastos del hogar.

Koral Costa revela que cantaba en su niñez / (Foto de Freepik)

Durante su adolescencia comenzó a cantar en discotecas, actividad que realizaba siendo menor de edad. Con lo que ganaba ayudaba a pagar servicios y arriendo. Sin embargo, explicó que los ingresos no eran suficientes y en varias ocasiones volvieron a enfrentar desalojos.

Fue duro, pero aquí estoy. Aquí estoy, así, berraca. He salido adelante, le mostré a mucha gente del pasado, incluyendo familia, que sí se podía.

En el ámbito musical, afirmó que vivió varios tropiezos. Según relató, en estudios de grabación se presentaron situaciones que afectaron sus procesos y eso la llevó a detener su carrera como cantante durante un tiempo. Aunque reconoce que la música le permitió sostener a su familia, también manifestó que fue un entorno complejo.

¿Cómo conoció Koral Costa a Omar Murillo?

Su historia con el actor Omar Murillo comenzó cuando un amigo en común la invitó a participar en un comercial. Allí se conocieron y, según narró, la relación avanzó rápidamente. Al poco tiempo iniciaron un noviazgo, decidieron convivir y posteriormente se casaron por lo civil.

Koral aseguró que su relación con Omar Murillo representó una etapa importante en su vida, en medio de los recuerdos de una infancia atravesada por carencias. Aunque reconoce que nada dura para siempre, afirmó que esa historia marcó un capítulo significativo en su proceso personal.