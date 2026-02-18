Marilyn Patiño respondió a críticas por su romance con Renzo

La actriz Marilyn Patiño y el modelo Renzo, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, han acaparado las miradas de miles de fanáticos tras su inesperado romance.

¿Marilyn Patiño y Renzo tienen un romance?

Los famosos sorprendieron a sus seguidores en redes sociales luego de mostrarse muy felices y enamorados en el reciente Carnaval de Barranquilla luego de haber salido de La casa de los famosos Colombia.

Ambos causaron revuelo entre sus seguidores debido a que en el reality no dieron ninguna señal de que había un gusto entre ellos.

De hecho, el shippeo que se realizó fue de Renzo con la influenciadora Mariana Zapata, la principal rival de la actriz en la competencia, pues tuvieron varias diferencias.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre su romance con Renzo?

Luego de que las imágenes se hicieran virales en redes sociales y su romance saliera a la luz, la actriz realizó una transmisión en vivo junto a un allegado y allí no pararon de cuestionarla sobre Renzo y lanzarle fuertes comentarios al respecto, detallando que tuviera cuidado con el modelo, pues podría embarazarla y luego dejarla.

Cabe destacar que, dichos comentarios se dieron debido a las relaciones sentimentales fallidas del atleta.

Marilyn Patiño decidió responder a l respecto, dejando a muchos en shock con sus palabras, aunque otros no dudaron en reírse y destacar la personalidad de la actriz.

"A mí no me da miedo nada de eso porque yo ya he estado embarazada y he sido abandonada, así que dime algo que yo no haya vivido para asustarme. Yo sé que si me embarazo voy a criarlo sola, todos mis hijos los crio sola, llevo tres hijos y cuando me iba a embarazar, antes de embarazarme ya lo sabía. Dime algo que no sepa", expresó.

Por ahora, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia siguen retomando su realidad y compartiendo diverso contenido sobre su estilo de vida en sus redes sociales.

Por su parte, sus excompañeros en la competencia continúan dando lo mejor de ellos para avanzar en el juego.