¿Shakira tiene nueva pareja? Fotos con actor reavivan especulaciones

La cantante colombiana Shakira volvió a ser vinculada sentimentalmente con un hombre, esta vez con alguien de su pasado, luego de que resurgieran rumores en redes sociales acompañados de fotografías que muchos interpretaron como recientes.

¿Shakira tiene nueva pareja?

La vida sentimental de la barranquillera volvió a ocupar titulares tras la viralización de unas imágenes que la relacionan con el actor británico Lucien Laviscount. Diversos medios nacionales e internacionales replicaron las fotografías, insinuando que entre ambos existiría una supuesta relación.

Sin embargo, tras el análisis de usuarios en redes sociales, se señaló que las imágenes no eran actuales. Varias de ellas corresponden a archivos promocionales de 2024, cuando el actor participó en el rodaje del videoclip “Puntería”, tema en el que interpretó el interés amoroso de la artista.

Las fotografías utilizadas para respaldar la teoría muestran escenas del rodaje y momentos promocionales del lanzamiento del sencillo. Además, circularon otras imágenes donde ambos aparecen caminando y cenando en Nueva York; no obstante, estas también datan de 2024 y no de 2026, como inicialmente se afirmó en publicaciones virales.

En su momento, ninguno de los dos habló públicamente para confirmar o desmentir un posible romance, lo que dejó espacio a especulaciones. Ahora, en pleno 2026, las imágenes volvieron a circular fuera de contexto, generando confusión entre usuarios que creyeron que se trataba de un nuevo vínculo sentimental.

Algunos comentarios en redes también se enfocaron en la diferencia de edad entre ambos. Shakira tiene 49 años, mientras que Laviscount tiene 33, aspecto que generó debate entre internautas.

Shakira y Lucien Laviscount generan rumores tras viralización de imágenes. (Foto Michael TRAN/ AFP) (Foto Jesse Grant / AFP)

¿Quién es Lucien Laviscount?

Lucien Leon Laviscount es un actor franco-británico que comenzó a ganar reconocimiento en 2007 tras participar en el drama juvenil Grange Hill. Posteriormente apareció en producciones como Coronation Street y Waterloo Road, consolidando su presencia en la televisión británica.

En 2011 participó en Celebrity Big Brother, ampliando su exposición mediática. Más adelante, en 2015, interpretó a Earl Grey en la serie Scream Queens, y en 2017 protagonizó la comedia dramática policiaca Snatch.

El reconocimiento mundial llegó en 2021, cuando dio vida a Alfie en la segunda temporada de la serie Emily in Paris, papel que lo posicionó ante una audiencia internacional y lo convirtió en un rostro frecuente en la prensa de entretenimiento.