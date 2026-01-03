Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Shakira tiene nueva pareja? Fotos con actor reavivan especulaciones

Fotos antiguas de Shakira con un actor británico reavivaron rumores de romance en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Shakira vuelve a ser vinculada con actor británico y resurgen rumores
Shakira vuelve a ser vinculada con actor británico y resurgen rumores. (Foto FreePik) (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)

La cantante colombiana Shakira volvió a ser vinculada sentimentalmente con un hombre, esta vez con alguien de su pasado, luego de que resurgieran rumores en redes sociales acompañados de fotografías que muchos interpretaron como recientes.

Artículos relacionados

¿Shakira tiene nueva pareja?

La vida sentimental de la barranquillera volvió a ocupar titulares tras la viralización de unas imágenes que la relacionan con el actor británico Lucien Laviscount. Diversos medios nacionales e internacionales replicaron las fotografías, insinuando que entre ambos existiría una supuesta relación.

Sin embargo, tras el análisis de usuarios en redes sociales, se señaló que las imágenes no eran actuales. Varias de ellas corresponden a archivos promocionales de 2024, cuando el actor participó en el rodaje del videoclip “Puntería”, tema en el que interpretó el interés amoroso de la artista.

Artículos relacionados

Las fotografías utilizadas para respaldar la teoría muestran escenas del rodaje y momentos promocionales del lanzamiento del sencillo. Además, circularon otras imágenes donde ambos aparecen caminando y cenando en Nueva York; no obstante, estas también datan de 2024 y no de 2026, como inicialmente se afirmó en publicaciones virales.

En su momento, ninguno de los dos habló públicamente para confirmar o desmentir un posible romance, lo que dejó espacio a especulaciones. Ahora, en pleno 2026, las imágenes volvieron a circular fuera de contexto, generando confusión entre usuarios que creyeron que se trataba de un nuevo vínculo sentimental.

Algunos comentarios en redes también se enfocaron en la diferencia de edad entre ambos. Shakira tiene 49 años, mientras que Laviscount tiene 33, aspecto que generó debate entre internautas.

Shakira y Lucien Laviscount generan rumores tras viralización de imágenes
Shakira y Lucien Laviscount generan rumores tras viralización de imágenes. (Foto Michael TRAN/ AFP) (Foto Jesse Grant / AFP)

¿Quién es Lucien Laviscount?

Artículos relacionados

Lucien Leon Laviscount es un actor franco-británico que comenzó a ganar reconocimiento en 2007 tras participar en el drama juvenil Grange Hill. Posteriormente apareció en producciones como Coronation Street y Waterloo Road, consolidando su presencia en la televisión británica.

En 2011 participó en Celebrity Big Brother, ampliando su exposición mediática. Más adelante, en 2015, interpretó a Earl Grey en la serie Scream Queens, y en 2017 protagonizó la comedia dramática policiaca Snatch.

El reconocimiento mundial llegó en 2021, cuando dio vida a Alfie en la segunda temporada de la serie Emily in Paris, papel que lo posicionó ante una audiencia internacional y lo convirtió en un rostro frecuente en la prensa de entretenimiento.

Lucien Laviscount es un actor británico conocido por su papel en Emily en París.
Lucien Laviscount es un actor británico conocido por su papel en Emily en París. (Foto Blanca CRUZ / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Alejandro Riaño deja a Juanpis González?: “Estoy pensando en retirarme” Alejandro Riaño

¿Alejandro Riaño deja a Juanpis González?: “Estoy pensando en retirarme”

Alejandro Riaño habló sobre su futuro y la posibilidad de retirarse de su trabajo. ¿Se acaba Juanpis González?

Hijo de ícono de Hollywood denuncia que no puede regresar a EE. UU. Talento internacional

Hijo de reconocido actor revela que está “atrapado” en Colombia: "Libérenme"

Hijo de reconocido actor aseguró que está atrapado en Medellín tras enfrentar un problema migratorio con su pasaporte.

Melissa Gate dejó atrás sus conflictos con Karina García. Melissa Gate

Melissa Gate no se guardó nada y habló de sus diferencias con Karina García: “Nos pusieron en contra”

Melissa Gate recordó los duros roces que tuvo con Karina García en la temporada 2 de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Reconocido cantante anunció su retiro definitivo de la música: "Es el final" Talento internacional

Reconocido cantante anunció su retiro definitivo de la música: "Es el final"

El salsero Bobby Cruz anunció su retiro definitivo de los escenarios tras una trayectoria de más de sesenta años.

Karina García respondió nuevo cuestionamiento sobre quién apoya en La casa de los famosos 3. Karina García

Karina García volvió a hablar de quién apoya en La casa de los famosos 3: “Saben perfectamente”

Captan en TransMilenio a la primera therian serpiente en Bogotá | VIDEO Viral

Apareció en Bogotá la primer therian serpiente: fue captada usando TransMilenio | VIDEO

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda Christian Chávez

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?