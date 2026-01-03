La Suprema rompe el silencio y envía mensaje desde Dubái

La creadora de contenido La Suprema dio una actualización sobre cómo se encuentra, luego de que varios seguidores le enviaran mensajes preocupados por su salud y bienestar ante la situación que se está viviendo en Dubái por recientes tensiones políticas en la región.

La joven decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram, donde compartió unas palabras para tranquilizar a quienes han estado pendientes de ella.

La Suprema tranquilizó a sus seguidores y confirmó que se encuentra bien en Dubái. (Foto FreePik)

¿Qué dijo La Suprema sobre su estado?

Tras la compleja situación que se vive actualmente en Dubái, muchos de los seguidores de la colombiana manifestaron su inquietud por su seguridad. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar, por lo que la creadora de contenido optó por aclarar cómo se encuentra.

En su mensaje, La Suprema agradeció la preocupación y el cariño que ha recibido. Además, aseguró que está bien y resguardada en casa junto a su pareja. También expresó que se siente agradecida con Dios por mantenerlos a salvo en medio de la incertidumbre.

“Quiero agradecerles por todos los mensajes que me han enviado y por preocuparse por nosotros en medio de la situación que ocurrió hoy en Dubai. Gracias a Dios estamos bien en casa, y orando mucho para que todo vuelva a la normalidad pronto”, escribió en sus redes sociales.

Sus palabras generaron tranquilidad entre sus seguidores, quienes continúan atentos a cualquier novedad.

¿Por qué La Suprema está en Dubái?

Luego de finalizar su relación con el cantante Blessd, la creadora de contenido reveló que había iniciado una nueva etapa sentimental. En esta ocasión, su corazón estaría con un futbolista colombiano.

Se trata de Brahian Palacios, quien actualmente juega en un equipo de Emiratos Árabes Unidos. Debido a ello, La Suprema se encuentra en Dubái acompañándolo en esta etapa de su carrera deportiva. No se ha confirmado si reside allí de manera permanente o si divide su tiempo entre Colombia y el país árabe.

La pareja hizo oficial su relación el pasado 2 de diciembre, cuando compartieron fotografías en redes sociales acompañadas del mensaje “y fue así…”.

Posteriormente, la creadora respondió con un texto en el que expresó gratitud por las decisiones que la llevaron a coincidir con él, dejando ver el momento personal estable que atraviesa.