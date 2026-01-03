Melissa Gate no se guardó nada y habló de sus diferencias con Karina García: “Nos pusieron en contra”

Melissa Gate no se guardó nada al hablar de Karina García y los conflictos que tuvo con la creadora de contenido en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La influenciadora aclaró si se la lleva bien o mal con García.

¿Cómo están las cosas entre Karina García y Melissa Gate tras sus roces en La casa de los famosos Colombia?

Melissa hizo varias reflexiones sobre lo que vivió con Karina en la casa más famosa de todas y afirmó que los inconvenientes con ella ya son cosa del pasado.

Con Kari, la verdad, todo bien; desde que ella me la dio y aceptó que yo soy la mejor, yo no tengo problema con la gente que dice la verdad. Yo creo que a nosotras nos pusieron en contra… si ustedes analizan lo que pasó… las personas felices no odiamos a nadie y ustedes saben que perdonar es el ejercicio más difícil… y la verdad el primer paso para perdonar es aceptar que el otro es un i*iota. No pasa nada, la verdad

De esta manera, Melissa Gate dejó más que claro que no tiene ningún tipo de inconveniente con Karina y prefiere dejar en el pasado los roces que tuvieron.

Melissa Gate y Karina García fueron amigas antes de La casa de los famosos. Fotos: RCN

Fueron varias las situaciones que protagonizaron ambas en medio de La casa de los famosos. En distintas dinámicas propuestas por El Jefe chocaron y se dijeron varias verdades, esto pese a que en un pasado fueron grandes amigas.

Durante la competencia, Melissa criticó abiertamente algunas actitudes de Karina y también la cuestionó por sus relaciones con Marlon Solórzano y Altafulla. A su mejor estilo, la influenciadora siempre dijo lo que pensaba.

¿Por qué Melissa Gate regresó a La casa de los famosos Colombia?

Luego de su segundo lugar en la temporada inmediatamente anterior, Melissa regresó a la casa que la vio triunfar y todo para confrontar a algunos participantes y sacar de casillas a otros más.

En su regreso, Gate confrontó a Valentino Lázaro y le recordó las críticas que él hizo cuando Melissa estaba en convivencia junto a La Toxi y Emiro Navarro. La creadora de contenido también chocó con Karola, aunque después se les vio conversando tranquilamente.

En su retorno a La casa de los famosos, Melissa Gate le lanzó varias críticas a Valentino Lázaro. / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, en una dinámica de etiquetas, Melissa Gate terminó sacando de casillas a Valentino y este tuvo una actitud que terminaría siendo castigada por El Jefe. Debido a esa acción, el influencer fue sancionado, por lo que fue enviado a placa de nominados, además, si este domingo regresa a La casa entrará de nuevo a placa.

Lo cierto es que Melissa ha logrado su objetivo y ha terminado sacando de casillas a los habitantes. Como ayudante de El Jefe, Gate ha organizado distintas dinámicas y ha generado revuelo por su presencia e influencia en la competencia.

Este domingo 1 de marzo, un nuevo participante se despedirá de la tercera temporada de La casa de los famosos. Ese nombre saldrá de Juan Palau, Lorena Altamirano, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Tebi Bernal o Manuela Gómez.