Melissa Gate no se guardó nada y habló de sus diferencias con Karina García: “Nos pusieron en contra”

Melissa Gate recordó los duros roces que tuvo con Karina García en la temporada 2 de La casa de los famosos Colombia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Melissa Gate dejó atrás sus conflictos con Karina García.
Melissa Gate contó cómo están las cosas con Karina García tras sus roces en La casa de los famosos. Fotos: RCN

Melissa Gate no se guardó nada al hablar de Karina García y los conflictos que tuvo con la creadora de contenido en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La influenciadora aclaró si se la lleva bien o mal con García.

¿Cómo están las cosas entre Karina García y Melissa Gate tras sus roces en La casa de los famosos Colombia?

Melissa hizo varias reflexiones sobre lo que vivió con Karina en la casa más famosa de todas y afirmó que los inconvenientes con ella ya son cosa del pasado.

Con Kari, la verdad, todo bien; desde que ella me la dio y aceptó que yo soy la mejor, yo no tengo problema con la gente que dice la verdad. Yo creo que a nosotras nos pusieron en contra… si ustedes analizan lo que pasó… las personas felices no odiamos a nadie y ustedes saben que perdonar es el ejercicio más difícil… y la verdad el primer paso para perdonar es aceptar que el otro es un i*iota. No pasa nada, la verdad

De esta manera, Melissa Gate dejó más que claro que no tiene ningún tipo de inconveniente con Karina y prefiere dejar en el pasado los roces que tuvieron.

Melissa Gate respondió sin rodeos sobre su situación con Karina García.
Melissa Gate y Karina García fueron amigas antes de La casa de los famosos. Fotos: RCN

Fueron varias las situaciones que protagonizaron ambas en medio de La casa de los famosos. En distintas dinámicas propuestas por El Jefe chocaron y se dijeron varias verdades, esto pese a que en un pasado fueron grandes amigas.

Durante la competencia, Melissa criticó abiertamente algunas actitudes de Karina y también la cuestionó por sus relaciones con Marlon Solórzano y Altafulla. A su mejor estilo, la influenciadora siempre dijo lo que pensaba.

¿Por qué Melissa Gate regresó a La casa de los famosos Colombia?

Luego de su segundo lugar en la temporada inmediatamente anterior, Melissa regresó a la casa que la vio triunfar y todo para confrontar a algunos participantes y sacar de casillas a otros más.

En su regreso, Gate confrontó a Valentino Lázaro y le recordó las críticas que él hizo cuando Melissa estaba en convivencia junto a La Toxi y Emiro Navarro. La creadora de contenido también chocó con Karola, aunque después se les vio conversando tranquilamente.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Valentino?
En su retorno a La casa de los famosos, Melissa Gate le lanzó varias críticas a Valentino Lázaro. / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, en una dinámica de etiquetas, Melissa Gate terminó sacando de casillas a Valentino y este tuvo una actitud que terminaría siendo castigada por El Jefe. Debido a esa acción, el influencer fue sancionado, por lo que fue enviado a placa de nominados, además, si este domingo regresa a La casa entrará de nuevo a placa.

Lo cierto es que Melissa ha logrado su objetivo y ha terminado sacando de casillas a los habitantes. Como ayudante de El Jefe, Gate ha organizado distintas dinámicas y ha generado revuelo por su presencia e influencia en la competencia.

Este domingo 1 de marzo, un nuevo participante se despedirá de la tercera temporada de La casa de los famosos. Ese nombre saldrá de Juan Palau, Lorena Altamirano, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Tebi Bernal o Manuela Gómez.

