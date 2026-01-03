Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo de reconocido actor revela que está “atrapado” en Colombia: "Libérenme"

Hijo de reconocido actor aseguró que está atrapado en Medellín tras enfrentar un problema migratorio con su pasaporte.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hijo de ícono de Hollywood denuncia que no puede regresar a EE. UU.
Hijo de ícono de Hollywood denuncia que no puede regresar a EE. UU. (Foto FreePik)

El hijo de un reconocido actor estadounidense sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra “atrapado” en Colombia, luego de viajar a Medellín y enfrentar complicaciones para regresar a Estados Unidos.

Artículos relacionados

La situación la dio a conocer a través de un video en redes sociales, donde explicó con detalle lo ocurrido.

¿Quién es el hijo del reconocido actor que está atrapado en Colombia?

Se trata de Chet Hanks, hijo del afamado actor Tom Hanks y de la actriz Rita Wilson. Tom Hanks es padre de cuatro hijos: Colin, Elizabeth, Chester —conocido como Chet— y Truman.

Chet, quien también se ha desempeñado como actor y músico, compartió la anécdota con tono relajado, aunque dejó claro que la situación lo tomó por sorpresa.

Chet Hanks aseguró que está atrapado en Medellín.
Chet Hanks aseguró que está atrapado en Medellín. (Foto Amy Sussman/ AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué Chester Hanks está atrapado en Colombia?

En el video, Chet explicó que días antes había viajado a Puerto Rico para celebrar el cumpleaños de un amigo. Tras pasar un buen momento, decidió hacer una escala en Medellín para visitar a otro amigo llamado Taylor.

Sin embargo, el problema surgió cuando intentó regresar a Estados Unidos. Según contó, estaba viajando con su pasaporte griego, ya que tiene doble ciudadanía. Optó por no usar su pasaporte estadounidense porque está próximo a vencer y temía tener inconvenientes al ingresar con un documento cercano a su fecha de expiración.

Chet Hanks reveló que está atrapado en Medellín tras enfrentar un problema migratorio con su pasaporte.
Chet Hanks reveló que está atrapado en Medellín tras enfrentar un problema migratorio con su pasaporte. (Foto Leon Bennett/ AFP)

Artículos relacionados

Al llegar con anticipación al aeropuerto para abordar su vuelo internacional, el personal le informó que, si utilizaba un pasaporte extranjero para salir del país, necesitaría una “green card” para poder ingresar nuevamente a Estados Unidos. Chet reaccionó sorprendido, ya que, al ser ciudadano estadounidense, no posee tarjeta de residencia permanente.

“Me dicen que si uso un pasaporte extranjero, debo tener una green card para regresar a Estados Unidos. Yo no tengo una green card porque soy un ciudadano americano”, dijo Hanks.

“Estoy literalmente atrapado en Colombia”, expresó en el video, asegurando que no sabe con certeza cuál será el siguiente paso para resolver el inconveniente. También comentó que el trámite debe gestionarse en la embajada ubicada en Bogotá, lo que implica trasladarse desde Medellín.

Aunque reconoció que Medellín no es un mal lugar para quedarse varado, admitió sentirse confundido ante la situación y a la espera de una solución que le permita regresar a casa.

“No tengo idea de qué haré ...] NO quiero ir a Bogotá, libérenme”, compartió en redes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Alejandro Riaño deja a Juanpis González?: “Estoy pensando en retirarme” Alejandro Riaño

¿Alejandro Riaño deja a Juanpis González?: “Estoy pensando en retirarme”

Alejandro Riaño habló sobre su futuro y la posibilidad de retirarse de su trabajo. ¿Se acaba Juanpis González?

Melissa Gate dejó atrás sus conflictos con Karina García. Melissa Gate

Melissa Gate no se guardó nada y habló de sus diferencias con Karina García: “Nos pusieron en contra”

Melissa Gate recordó los duros roces que tuvo con Karina García en la temporada 2 de La casa de los famosos Colombia.

Shakira vuelve a ser vinculada con actor británico y resurgen rumores Shakira

¿Shakira tiene nueva pareja? Fotos con actor reavivan especulaciones

Fotos antiguas de Shakira con un actor británico reavivaron rumores de romance en redes.

Lo más superlike

Reconocido cantante anunció su retiro definitivo de la música: "Es el final" Talento internacional

Reconocido cantante anunció su retiro definitivo de la música: "Es el final"

El salsero Bobby Cruz anunció su retiro definitivo de los escenarios tras una trayectoria de más de sesenta años.

Karina García respondió nuevo cuestionamiento sobre quién apoya en La casa de los famosos 3. Karina García

Karina García volvió a hablar de quién apoya en La casa de los famosos 3: “Saben perfectamente”

Captan en TransMilenio a la primera therian serpiente en Bogotá | VIDEO Viral

Apareció en Bogotá la primer therian serpiente: fue captada usando TransMilenio | VIDEO

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda Christian Chávez

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?