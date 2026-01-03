Hijo de reconocido actor revela que está “atrapado” en Colombia: "Libérenme"

El hijo de un reconocido actor estadounidense sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra “atrapado” en Colombia, luego de viajar a Medellín y enfrentar complicaciones para regresar a Estados Unidos.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

La situación la dio a conocer a través de un video en redes sociales, donde explicó con detalle lo ocurrido.

¿Quién es el hijo del reconocido actor que está atrapado en Colombia?

Se trata de Chet Hanks, hijo del afamado actor Tom Hanks y de la actriz Rita Wilson. Tom Hanks es padre de cuatro hijos: Colin, Elizabeth, Chester —conocido como Chet— y Truman.

Chet, quien también se ha desempeñado como actor y músico, compartió la anécdota con tono relajado, aunque dejó claro que la situación lo tomó por sorpresa.

Chet Hanks aseguró que está atrapado en Medellín. (Foto Amy Sussman/ AFP)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Por qué Chester Hanks está atrapado en Colombia?

En el video, Chet explicó que días antes había viajado a Puerto Rico para celebrar el cumpleaños de un amigo. Tras pasar un buen momento, decidió hacer una escala en Medellín para visitar a otro amigo llamado Taylor.

Sin embargo, el problema surgió cuando intentó regresar a Estados Unidos. Según contó, estaba viajando con su pasaporte griego, ya que tiene doble ciudadanía. Optó por no usar su pasaporte estadounidense porque está próximo a vencer y temía tener inconvenientes al ingresar con un documento cercano a su fecha de expiración.

Chet Hanks reveló que está atrapado en Medellín tras enfrentar un problema migratorio con su pasaporte. (Foto Leon Bennett/ AFP)

Artículos relacionados Shakira ¿Shakira tiene nueva pareja? Fotos con actor reavivan especulaciones

Al llegar con anticipación al aeropuerto para abordar su vuelo internacional, el personal le informó que, si utilizaba un pasaporte extranjero para salir del país, necesitaría una “green card” para poder ingresar nuevamente a Estados Unidos. Chet reaccionó sorprendido, ya que, al ser ciudadano estadounidense, no posee tarjeta de residencia permanente.

“Me dicen que si uso un pasaporte extranjero, debo tener una green card para regresar a Estados Unidos. Yo no tengo una green card porque soy un ciudadano americano”, dijo Hanks.

“Estoy literalmente atrapado en Colombia”, expresó en el video, asegurando que no sabe con certeza cuál será el siguiente paso para resolver el inconveniente. También comentó que el trámite debe gestionarse en la embajada ubicada en Bogotá, lo que implica trasladarse desde Medellín.

Aunque reconoció que Medellín no es un mal lugar para quedarse varado, admitió sentirse confundido ante la situación y a la espera de una solución que le permita regresar a casa.