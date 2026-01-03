Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Alejandro Riaño deja a Juanpis González?: “Estoy pensando en retirarme”

Alejandro Riaño habló sobre su futuro y la posibilidad de retirarse de su trabajo. ¿Se acaba Juanpis González?

¿Alejandro Riaño deja a Juanpis González?: “Estoy pensando en retirarme” (Foto FreePik)

Alejandro Riaño, uno de los comediantes más reconocidos de Colombia, volvió a hablar sobre su futuro en la comedia y dejó abierta la posibilidad de hacer cambios en su carrera.

El humorista, conocido por interpretar al personaje de sátira social Alejandro Riaño y por dar vida a Juanpis González, explicó en una entrevista que ha estado reflexionando sobre su vida profesional y las decisiones que quiere tomar a futuro.

¿Alejandro Riaño se retira?

Durante la conversación, Riaño señaló que la vi0lencia en redes sociales ha crecido de manera significativa y que este fenómeno también influye en la forma en que las personas se relacionan.

Según su visión, Juanpis González nació como un espejo de la sociedad, mostrando comportamientos que existen en la realidad desde un tono crítico y humorístico.

Para el comediante, la comedia sirve como herramienta para evidenciar ciertas dinámicas sociales, pero aclaró que no se considera responsable de solucionar problemas que llevan años presentes.

El humorista también habló sobre la intensidad del trabajo en el entretenimiento y la exposición pública. Explicó que prefiere desconectarse los fines de semana para descansar y dedicar tiempo a otros aspectos de su vida.

En ese contexto, mencionó que ha pensado en retirarse en algún momento, aunque no se trata de abandonar el personaje de Juanpis de manera inmediata. Más bien, su reflexión gira en torno a explorar nuevas posibilidades y etapas personales.

“Estoy pensando en retirarme, hacer otro tipo de cosas. [...] Pero no es acabar el personaje, sino irme a otros lugares, parar”, explicó Riaño.

Riaño reconoció que muchas personas seguirían queriendo verlo en los escenarios, pero enfatizó que su prioridad es su bienestar.

Las declaraciones sorprendieron a algunos seguidores, aunque el comediante dejó claro que no hay una decisión definitiva en este momento. Por ahora, continúa con sus proyectos, pero sus palabras evidencian que está evaluando cómo quiere desarrollar su carrera en los próximos años.

Alejandro Riaño tiene pensado en retirarse en un futuro.
Alejandro Riaño tiene pensado en retirarse en un futuro. (Foto FreePik)

¿Qué cosas Alejandro Riaño no volvería a hacer?

En la misma entrevista, Laura Tobón le preguntó al comediante si existen actividades que no repetiría. Riaño respondió con sinceridad que no se siente cómodo participando en juegos o dinámicas de entretenimiento que no le generan interés.

También confirmó que no le gusta crear contenido para plataformas como TikTok, ya que no conecta con su formato ni comprende del todo su funcionamiento.

Además, reveló que no volvería a presentar eventos, experiencia que en el pasado no le resultó agradable. Según explicó, la conducción de eventos requiere un estilo diferente al de la comedia, y no se siente completamente cómodo en ese rol. Para Riaño, es importante enfocarse en actividades con las que realmente se identifique, en lugar de asumir compromisos por obligación.

Alejandro Riaño confesó que no volvería a presentar eventos.
Alejandro Riaño confesó que no volvería a presentar eventos. (Foto FreePik)
