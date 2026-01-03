Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jowell y Randy le dedican sentido homenaje a Yeison Jiménez en su show de Bogotá: "Bulla para Yeison en el cielo"

Jowell y Randy le dedicaron un sentido homenaje al artista Yeison Jiménez a ya casi dos meses de su fallecimiento.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jowell y Randy le rindieron homenaje a Yeison Jiménez
Jowell y Randy le rindieron homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN) (Foto Ivan Apfel / AFP)

Jowell y Randy, el dúo puertorriqueño de reguetón Jowell y Randy, emocionaron al público durante su presentación en Movistar Arena al rendir un sentido homenaje a la memoria de Yeison Jiménez.

El gesto fue recibido con aplausos y emoción por los asistentes, quienes recordaron el impacto que el artista colombiano dejó en la música popular.

El dúo puertorriqueño, Jowell y Randy, dedicaron homenaje a Yeison Jiménez.
El dúo puertorriqueño, Jowell y Randy, dedicaron homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Cómo fue el homenaje de Jowell y Randy a Yeison Jiménez?

Durante su show, el dúo interpretó una de las canciones más representativas del repertorio de Jiménez, “El aventurero”, tema que el público acompañó con entusiasmo y cantó a todo pulmón.

En el video registrado por asistentes se aprecia cómo la audiencia se une al homenaje, demostrando la vigencia del legado del cantante colombiano en sus seguidores.

Los artistas puertorriqueños añadieron su estilo a la interpretación, adaptando algunos elementos para darle su sello personal sin perder la esencia del homenaje.

Además, en la pantalla grande del escenario proyectaron una fotografía de Yeison Jiménez como tributo visual, mientras pedían un aplauso y una ovación en su honor. “Bulla para Yeison en el cielo”, expresaron, generando un momento emotivo que fue celebrado por los asistentes.

El gesto no pasó desapercibido, ya que muchos destacaron la sensibilidad del dúo al reconocer la importancia del cantante colombiano en la música popular. Para los fanáticos, este tipo de homenajes refuerza la idea de que la obra de Jiménez sigue presente y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y seguidores.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El video del homenaje, compartido por uno de los asistentes, alcanzó miles de reproducciones y generó comentarios positivos.

Muchos usuarios elogiaron a Jowell y Randy por su reconocimiento al legado de Yeison Jiménez, calificándolos como “los puertorriqueños más colombianos del género”. Otros destacaron la importancia de mantener viva la memoria del cantante a través de tributos y homenajes.

El gesto del dúo se suma a otros reconocimientos realizados por artistas como Pipe Bueno, Maluma y Jessi Uribe, quienes también han compartido homenajes y mensajes en honor al cantante. Maluma, por ejemplo, publicó una canción grabada junto a Jiménez antes de su fallecimiento, titulada “Con el corazón”, como un tributo póstumo.

A casi dos meses de su partida, continúan surgiendo recuerdos y homenajes que evidencian el impacto de Yeison Jiménez en la música popular colombiana.

Diversos intérpretes del género se han unido para dedicarle canciones y reconocer su aporte, entre ellos Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate y Sebastián Ayala, reafirmando que su legado sigue vivo en la industria musical.

Yeison Jiménez cumplirá dos meses de su fallecimiento.
Yeison Jiménez cumplirá dos meses de muerto tras accidente. (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)
