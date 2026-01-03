La Segura e Ignacio Baladán causan revuelo al confesar qué no les gusta del otro: "Existir"

En una dinámica de preguntas y respuestas, La Segura e Ignacio Baladán decidieron hablar con sinceridad sobre aquello que les disgusta del otro.

La interacción, realizada a través de las historias de Instagram de la creadora de contenido, permitió conocer detalles de su relación desde un tono relajado y con humor, mostrando que, aunque existen diferencias, mantienen una comunicación cercana.

La Segura y su pareja revelan lo que no les gusta del otro. (Foto Canal RCN)

¿Qué es lo que le disgusta a La Segura de Ignacio Baladán?

Durante la dinámica, La Segura invitó a sus seguidores a dejar preguntas para la pareja. Una de ellas apuntó a conocer qué cosas no les agradan del otro en la convivencia.

Sin embargo, la creadora de contenido confesó que en ese momento no recordaba ningún detalle específico, argumentando con naturalidad que cuando está enamorada tiende a minimizar los aspectos negativos. Para resolver la pregunta, pidió ayuda a Ignacio.

Mientras el chef organizaba algunos objetos en su nueva casa, respondió con un comentario jocoso al señalar que a La Segura le disgusta simplemente su existencia.

La respuesta generó risas en la pareja, y la creadora de contenido aclaró con humor que no era cierto, dejando ver que la dinámica se desarrolló en un ambiente distendido.

¿Qué es lo que le disgusta a Ignacio Baladán de La Segura?

Cuando llegó su turno de responder, Ignacio fue más concreto. Explicó que en ocasiones le resulta difícil comprender ciertas actitudes o emociones de su pareja, y agregó que, en realidad, ella tampoco siempre logra entenderse por completo.

Esta reflexión fue acompañada de risas, evidenciando la complicidad entre ambos.

El chef también mencionó una situación reciente como ejemplo. Según contó, el día anterior no sabía cómo actuar porque no entendía del todo lo que le estaba pasando a La Segura.

Natalia se defendió aclarando que su malestar solo había durado unas tres horas debido al periodo, un detalle que según explicó la ponía de “hartera” y requería comprensión por parte de su pareja.

Además, aprovechó para señalar que este tipo de situaciones demuestra que los hombres no siempre entienden las emociones femeninas.

A pesar de las diferencias, la pareja dejó claro que no hubo peleas ni conflictos graves. Ambos coincidieron en que la convivencia puede ser compleja, pero que el respeto es fundamental para mantener una relación sana.

¿Qué otras preguntas respondieron La Segura e Ignacio Baladán?

La dinámica también abordó los principios de una buena convivencia. Según respondieron, las reglas esenciales son el respeto mutuo y la capacidad de escucharse. En tono de broma, La Segura añadió que la tercera regla era que ella siempre tuviera la razón, comentario que provocó risas en Baladán.

Ya con un enfoque más serio, la creadora de contenido reconoció que la convivencia no siempre es sencilla y que hay días en los que preferiría no interactuar con su pareja. Sin embargo, destacó que el respeto y la comprensión son claves para superar las diferencias y mantener una relación equilibrada.

La interacción mostró una faceta cercana de la pareja, evidenciando que, aunque existen desacuerdos, también hay espacio para el humor y la complicidad en su relación.