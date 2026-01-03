¿La Segura e Ignacio Baladán son millonarios? Esto dijo la pareja

Por medio de sus redes sociales, Ignacio Baladán compartió una publicación que generó conversación entre sus seguidores.

La Segura e Ignacio Baladán aseguraron ser "millonarios" (Foto Gladys Vega/ AFP)

¿Son millonarios La Segura e Ignacio Baladán?

En la imagen se veía a su hijo Lucca jugando con su madre, Natalia, en una pequeña piscina inflable. El chef acompañó la foto con una frase que llamó la atención: “soy millonario”.

La expresión, lejos de referirse únicamente al dinero, fue interpretada como una muestra de agradecimiento por la familia que ha construido y por los momentos sencillos que le brindan felicidad.

La publicación no hacía alusión a una fortuna económica, sino a una reflexión sobre el valor de lo esencial. Para Baladán, la verdadera riqueza está en su hogar, en su hijo y en la relación que mantiene con La Segura.

La creadora de contenido reposteó la imagen y respondió con un mensaje significativo: “somos”. Con esa palabra dio a entender que comparte la misma visión, pues para ambos la estabilidad emocional y la familia representan su mayor patrimonio.

En redes sociales, la pareja ha mostrado momentos cotidianos que evidencian su vida juntos. La Segura también compartió que la piscina inflable fue comprada durante una salida al mercado, donde decidieron adquirirla para que Lucca pudiera disfrutar de actividades en casa.

Posteriormente, publicó videos del niño jugando en el agua, deslizándose por un pequeño tobogán y riendo mientras exploraba su nuevo juguete. Las imágenes reflejaron un ambiente familiar y relajado.

El mensaje del chef fue entendido por muchos seguidores como una declaración de gratitud. En lugar de centrarse en bienes materiales, destacó la importancia de los vínculos afectivos y las experiencias compartidas con su familia.

¿Tendrá fiesta de cumpleaños Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

El pequeño Lucca está próximo a cumplir su primer año, y sus padres ya comienzan a planear la celebración. Sin embargo, La Segura explicó que no pretende organizar una fiesta excesivamente grande.

Según su perspectiva, los niños en esa edad aún no comprenden del todo el significado de las celebraciones, por lo que considera que los primeros cumpleaños son más significativos para los adultos.

La creadora de contenido también mencionó que, tras la mudanza a su nueva casa, Lucca ha conocido nuevos amigos y ha disfrutado de su entorno. Incluso compartió una anécdota en la que bromeó sobre el niño siendo “galán”, ya que en algunas publicaciones se le veía jugando con otras niñas en su carrito.

Aunque la fiesta de primer año no será un evento masivo, la pareja aseguró que sí habrá una celebración para conmemorar la fecha. Su idea es realizar algo más privado y familiar, dejando las grandes fiestas para cuando Lucca sea mayor y pueda disfrutar plenamente de la experiencia.