Isabella Ladera está muy feliz tras confirmarse que tendrá otro hijo. La creadora de contenido anunció la noticia y desató innumerables reacciones en redes sociales.

¿Cómo presintió Isabella Ladera que había quedado embarazada?

La venezolana conversó de nuevo con sus seguidores y decidió contar nuevos detalles de esta etapa, incluso, soltó una confesión bastante llamativa.

En medio de una dinámica en su cuenta de Instagram, un internauta le preguntó por el momento exacto en que pensó que había quedado embarazada.

“¿Por qué pensaste que estabas embarazada?”, preguntó un internauta, y ella le contestó sin guardarse nada: “Porque tuvimos int*mid*d sin cuidarnos y todo me alimentaba el presentimiento de que ‘en esta sí’”.

Isabella Ladera habló de su presentimiento sobre su embarazo. Foto: AFP - Giorgio Viera

La intuición femenina de Isabella resultó ser cierta y posteriormente confirmó su embarazo desatando la locura de sus seguidores y la felicidad por parte de ella, su pareja y todos sus seres queridos.

¿Cómo reaccionó la hija mayor de Isabella Ladera al saber que tendría un hermanito?

Otra pregunta que contestó Ladera tuvo que ver con la reacción y actitud de su hija mayor Mia Antonella al saber que tendría un hermanito.

Te juro que es hermoso como lo ha recibido, pero también me da nostalgia, está muy feliz y siempre le habla al bebé, me dice que se va a portar muy bien, que me va a ayudar, que ya la quiere cargar y todo eso, pero también me dice cosas como ‘¿mami me puedes cargar como cuando era chiquita?’ O ‘¿me puedes dar la comida como antes?’ Ella ya ama vestirse sola, pero ahora es ‘mami me puedes vestir por favor’ La amo con todo mi corazón, siempre será mi bebé

Mía Antonella es fruto de la relación que Isabella Ladera tuvo con el dominicano Isander Pérez. En el 2024 se anunció el final de esta relación y cada uno tomó su propio camino, aunque siguieron en contacto por la pequeña que tienen en común. Además, cabe recordar, antes de cruzarse con Hugo García, Isabella tuvo un mediático noviazgo con Beéle.

¿Isabella Ladera tendrá un niño o niña?

Isabella Ladera no ha confirmado si el pequeño que viene en camino es niño o niña, pero los internautas se han encargado de especular y hacer sus propias teorías.

A raíz de la forma de la barriga de la venezolana, cibernautas empezaron a intuir que podría tratarse de una niña, aunque ello lo refutó y hasta dijo que no era la primera vez que le decían algo como eso.

Isabella Ladera no ha confirmado si tendrá un niño o niña. (Foto: AFP)

La influenciadora explicó que, durante el embarazo de su primera hija, no se sintió igual a como se ha sentido a lo largo de su segundo embarazo, dando a entender que podría estar esperando a un niño.

Sin embargo, esto no está del todo comprobado, pues al parecer, la creadora de contenido no tiene conocimiento del género de su bebé y esperaría enterarse hasta dar a luz.

Lo que sí está claro es que la modelo está feliz porque pronto le dará la bienvenida a su segundo hijo, esta vez, con Hugo García, influencer y creador de contenido de origen peruano. Se especula que la primera vez que vio a Ladera fue en medio de la celebración de una carrera de Fórmula 1 en Miami.