Jenny López se quebró y Jhonny Rivera expuso los motivos en redes sociales, ¿qué le pasó?

J

honny Rivera, quien por estos días ha estado en el centro de la conversación, una vez más capturó la atención en redes sociales tras compartir un video en el que aparece Jenny López visiblemente afectada y con lágrimas en su rostro.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

¿Qué le pasó a Jenny López y por que Jhonny Rivera compartió un video de ella llorando?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, mostró a su esposa bastante conmovida por el gran éxito que ha tenido su reciente lanzamiento musical.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

"Mire, esas lagrimitas son de felicidad, porque me dice que a ella le frustra mucho ver que hace y hace cosas y la gente, que no canta, que no... pero esta canción es tendencia número 8 y más de 3 mil personas han replicado el audio en TikTok", señaló el cantante de música popular.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta apareció con la esposa de Juanda Caribe y lanzó sorpresivo comentario: "vine a hacerle el cajón"

De acuerdo con Rivera, a esta canción no se le ha invertido dinero para su promoción como lo hacen frecuentemente los artistas, pues su éxito ha sido en gran parte por la acogida que ha tenido en redes sociales, lo cual lo llena de mucha alegría, en especialmente a ella, quien mientras tanto era grabada secándose las lágrimas.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, se mostró conmovida recientemente. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el reciente lanzamiento de Jenny López, su esposa?

Segundos después de que su ahora esposo la registrara desde su celular, la joven intérprete no dudó en dar algunas palabras de gratitud hacia quienes han recibido con cariño la nueva composición, pues lo que pocos saben es que hay mucho trabajo de por medio.

"Ay si, esto a veces suelse ser muy frustrante porque es que la gente lo ve desde la barrera y lo ve muy fácil, o no se aprecia tal vez todo el esfuerzo que uno hace para que las cosas salgan bien", dijo López, quien concluyó reiterando lo feliz que se siente en este momento de su carrera.

Por su parte, Jhonny, quien ha sido parte fundamental en los inicios de Jenny en la industria de la música, también expresó sentirse orgulloso, feliz y agradecido por todo el amor que le han dado a la nueva canción.

Cabe señalar que, en esta última semana, la pareja de cantantes ha estado bajo la mirada del ojo público, ya que el pasado domingo 22 de febrero dijeron 'sí' frente al altar, en una ceremonia que tuvo lugar en el Arabia, Pereira, en donde además se llevó a cabo una celebración que contó con la presencia de varios artistas y figuras del entretenimiento.