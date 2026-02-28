Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karola lanzó fuerte advertencia a Eidevin por su cena romántica con Mariana Zapata

Tras su cena con Mariana Zapata, Karola sorprendió a Eidevin con fuerte advertencia en La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Eidevin logró ganarse una cena romántica para compartir con Mariana Zapata tras cumplir un reto propuesto por El Jefe, en el que involucró a Karola. Al enterarse de la dinámica, la influenciadora no dudó en hacerle una fuerte advertencia al participante, pues se sintió usada.

¿Cuál fue el reto que Eidevin en el que involucró a Karola para ganar una cena romántica con Mariana Zapata?

Desde hace varios días, Karola, Eidevin y Mariana Zapata han venido llamando la atención del público de La casa de los famosos Colombia debido al triángulo amoroso que se estaría formando entre ellos. Pues aunque en un principio el participante mostró un acercamiento a la influenciadora costeña, terminó coqueteándole a la paisa.

En un reciente reto propuesto por El Jefe luego de que Eidevin se acercara a él para conseguir una cena romántica con Mariana Zapata, el participante debía involucrar a varios participantes en una actividad física en donde junto a él se ejercitaran.

En medio de esto, Eidevin involucró a Karola, ocasionando que esta más adelante le lanzara una fuerte advertencia al sentirse usada por él.

¿Cuál fue la advertencia que Karola le hizo a Eidevin?

Luego de que Eidevin disfrutara de su cena romántica con Mariana Zapata, Karola aprovechó un momento a solas con el participante para advertirle que no quería volver a ser usada para que él consiguiera beneficios que compartiría con la influenciadora paisa.

Le pidió que por ninguna razón volviera a contar con ella para este tipo de actividades, porque para ella no representaban nada.

"Que sea la primera y la última vez que tú a mí me pones de 3stúp1d4 a estar haciendo aérobicos para una cena con una novia tuya, oíste. La próxima, no me llames, porfa. No te quiero hablar, no me metas en tus cosas, porque me siento como una 3stúp1d4"

Pese a sus palabras, la creadora de contenido mencionó que su amistad no se vería afectada por ahora, pero de llegarse a repetir, sí podría fracturarse por completo.

