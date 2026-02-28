Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera enfrenta preocupante situación tras su boda: ser querido continúa hospitalizado

Jhonny Rivera reveló que un ser querido tuvo que ser hospitalizado tras su boda y hace pocas horas reveló nueva información.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Perrito de Jhonny Rivera continúa hospitalizado.
Perrito de Jhonny Rivera continúa hospitalizado. (Foto Canal RCN).

Jhonny Rivera reapareció a través de sus redes sociales con una nueva actualización sobre la salud de su perrito Max, quien tuvo que ser hospitalizado al día siguiente de que su boda se llevara a cabo.

Artículos relacionados

¿Por qué Max, el perrito de Jhonny Rivera tuvo que ser hospitalizado?

Poco después de que la boda de Jhonny Rivera y Jenny López se llevara a cabo la pareja de aristas decidió hacer un en vivo por medio de su cuenta oficial de TikTok para compartir con sus seguidores diversas novedades sobre su boda. Sin embargo, en medio de la dinámica, el cantante popular reveló que su perrito Max se encontraba delicado de salud y había tenido que ser hospitalizado.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Jhonny Rivera contó que casi enfrenta dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

Según explicó en aquella ocasión, Max, quien estuvo presente en la celebración de su boda, habría recibido comida por parte de los asistentes ocasionándose así una pancreatitis aguda.

Artículos relacionados

“Un día después de la boda pasamos un susto muy grande con él. Tiene pancreatitis, es una inflamación del páncreas, del hígado también, tiene todas las vías biliares inflamadas, y tiene un dolor terrible”, explicó en aquella ocasión.

¿Cómo es el estado actual de salud de Max, el perrito de Jhonny Rivera?

En un nuevo en vivo por medio de esta misma plataforma digital realizado en la noche del pasado viernes 27 de febrero, Jhonny Rivera y Jenny López se refirieron una vez más a la salud de Max. Según comentaron, el perrito continúa hospitalizado ya que no han logrado estabilizarlo, pues continúa recibiendo suero y bajo observación médica.

Artículos relacionados

“Max está muy enfermito, lo tienen con suero, me acaban de mandar fotos”, comentó el reconocido artista.

Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, por lo que se especula que el canino podría seguir en la veterinaria, al menos, por unos días más. Entretanto, Jhonny Rivera continúa activo en sus redes sociales con contenido sobre su boda que continúan saliendo a la luz.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera enfrentó delicada situación luego de su boda. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida cantante comparte desgarradora noticia de cáncer: “Malas noticias de mi doctor” Talento internacional

Reconocida cantante comparte desgarradora noticia de cáncer: “Malas noticias de mi doctor”

La cantante compartió que recibió malas noticias médicas en su batalla contra el cáncer de sangre.

Esposa de Jhonny Rivera reveló que tendría que someterse a un procedimiento tras la boda Jhonny Rivera

Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

Jenny López reveló a sus seguidores que estaría atravesando por un mal momento y podría ser operada pronto.

Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes Karina García

Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes

Karina García reveló en redes el tipo de hombre que le gusta y desató todo tipo de reacciones.

Lo más superlike

Karola lanzó contundente advertencia a Eidevin por su cena con Mariana Zapata La casa de los famosos

Karola lanzó fuerte advertencia a Eidevin por su cena romántica con Mariana Zapata

Tras su cena con Mariana Zapata, Karola sorprendió a Eidevin con fuerte advertencia en La casa de los famosos.

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda Christian Chávez

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda

Messi fue derribado por un fan que invadió la cancha Lionel Messi

Messi es derribado por un hincha en pleno partido | VIDEO

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?