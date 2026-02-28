Jhonny Rivera enfrenta preocupante situación tras su boda: ser querido continúa hospitalizado

Jhonny Rivera reapareció a través de sus redes sociales con una nueva actualización sobre la salud de su perrito Max, quien tuvo que ser hospitalizado al día siguiente de que su boda se llevara a cabo.

¿Por qué Max, el perrito de Jhonny Rivera tuvo que ser hospitalizado?

Poco después de que la boda de Jhonny Rivera y Jenny López se llevara a cabo la pareja de aristas decidió hacer un en vivo por medio de su cuenta oficial de TikTok para compartir con sus seguidores diversas novedades sobre su boda. Sin embargo, en medio de la dinámica, el cantante popular reveló que su perrito Max se encontraba delicado de salud y había tenido que ser hospitalizado.

Jhonny Rivera contó que casi enfrenta dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

Según explicó en aquella ocasión, Max, quien estuvo presente en la celebración de su boda, habría recibido comida por parte de los asistentes ocasionándose así una pancreatitis aguda.

“Un día después de la boda pasamos un susto muy grande con él. Tiene pancreatitis, es una inflamación del páncreas, del hígado también, tiene todas las vías biliares inflamadas, y tiene un dolor terrible”, explicó en aquella ocasión.

¿Cómo es el estado actual de salud de Max, el perrito de Jhonny Rivera?

En un nuevo en vivo por medio de esta misma plataforma digital realizado en la noche del pasado viernes 27 de febrero, Jhonny Rivera y Jenny López se refirieron una vez más a la salud de Max. Según comentaron, el perrito continúa hospitalizado ya que no han logrado estabilizarlo, pues continúa recibiendo suero y bajo observación médica.

“Max está muy enfermito, lo tienen con suero, me acaban de mandar fotos”, comentó el reconocido artista.

Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, por lo que se especula que el canino podría seguir en la veterinaria, al menos, por unos días más. Entretanto, Jhonny Rivera continúa activo en sus redes sociales con contenido sobre su boda que continúan saliendo a la luz.