Se revela la causa de muerte de reconocido actor: “Fue una enfermedad que lo venció”

La muerte de un famoso actor, ocurrida el pasado 23 de febrero, generó conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

El artista, recordado por varias generaciones, falleció en un hospital de Los Ángeles, dejando un vacío entre quienes crecieron viendo sus interpretaciones en cine y televisión.

Durante varios días se desconocieron los detalles oficiales sobre lo ocurrido. Sin embargo, cinco días después de su partida, las autoridades forenses del condado de Los Ángeles confirmaron la causa de muerte.

¿Quién es el reconocido actor que falleció?

Robert Carradine construyó una carrera sólida en Hollywood, participando en producciones que marcaron época. Fue parte del elenco de comedias juveniles como La venganza de los nerds y La revolución de los novatos, títulos que lo posicionaron como un rostro familiar en la década de los 80.

Además, nuevas generaciones lo recuerdan especialmente por su papel como el padre de Lizzie en la popular serie juvenil Lizzie McGuire, donde interpretó a una figura cercana y comprensiva que acompañaba el crecimiento del personaje principal.

Su versatilidad y carisma frente a las cámaras lo convirtieron en un actor querido por el público, que hoy lamenta profundamente su partida.

Se confirmó la causa de muerte de Robert Carradine, actor recordado por varias generaciones. (Foto Michael Tran / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Robert Carradine?

De acuerdo con el informe forense, el fallecimiento fue catalogado como suicidi0, tras confirmarse que sufrió un daño cerebral severo provocado por falta de oxígeno.

La familia del actor reveló que durante casi dos décadas enfrentó un trastorno bipolar, diagnóstico sobre el cual hablaron abiertamente tras su muerte.

En un comunicado expresaron que esperan que su historia ayude a visibilizar la importancia de atender la salud mental y reducir el estigma alrededor de estas enfermedades.

"Queremos reconocer su valiente lucha durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su trayectoria ilumine y anime a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales", expresaron.

Su hermano declaró que decidieron ser transparentes porque no tenían nada de qué avergonzarse y describió la situación como “una enfermedad que lo venció”.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era”, expresó.