Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Se revela la causa de muerte de reconocido actor: “Fue una enfermedad que lo venció”

Se confirmó la causa de muerte de Robert Carradine, actor recordado por varias generaciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Se revela la causa de muerte de reconocido actor
Se revela la causa de muerte de reconocido actor. (Foto FreePik)

La muerte de un famoso actor, ocurrida el pasado 23 de febrero, generó conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

Artículos relacionados

El artista, recordado por varias generaciones, falleció en un hospital de Los Ángeles, dejando un vacío entre quienes crecieron viendo sus interpretaciones en cine y televisión.

Durante varios días se desconocieron los detalles oficiales sobre lo ocurrido. Sin embargo, cinco días después de su partida, las autoridades forenses del condado de Los Ángeles confirmaron la causa de muerte.

¿Quién es el reconocido actor que falleció?

Robert Carradine construyó una carrera sólida en Hollywood, participando en producciones que marcaron época. Fue parte del elenco de comedias juveniles como La venganza de los nerds y La revolución de los novatos, títulos que lo posicionaron como un rostro familiar en la década de los 80.

Además, nuevas generaciones lo recuerdan especialmente por su papel como el padre de Lizzie en la popular serie juvenil Lizzie McGuire, donde interpretó a una figura cercana y comprensiva que acompañaba el crecimiento del personaje principal.

Su versatilidad y carisma frente a las cámaras lo convirtieron en un actor querido por el público, que hoy lamenta profundamente su partida.

Se confirmó la causa de muerte de Robert Carradine, actor recordado por varias generaciones.
Se confirmó la causa de muerte de Robert Carradine, actor recordado por varias generaciones. (Foto Michael Tran / AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte de Robert Carradine?

De acuerdo con el informe forense, el fallecimiento fue catalogado como suicidi0, tras confirmarse que sufrió un daño cerebral severo provocado por falta de oxígeno.

La familia del actor reveló que durante casi dos décadas enfrentó un trastorno bipolar, diagnóstico sobre el cual hablaron abiertamente tras su muerte.

En un comunicado expresaron que esperan que su historia ayude a visibilizar la importancia de atender la salud mental y reducir el estigma alrededor de estas enfermedades.

Artículos relacionados

"Queremos reconocer su valiente lucha durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su trayectoria ilumine y anime a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales", expresaron.

Su hermano declaró que decidieron ser transparentes porque no tenían nada de qué avergonzarse y describió la situación como “una enfermedad que lo venció”.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era”, expresó.

Robert Carradine sufría de trastorno bipolar.
Robert Carradine sufría de trastorno bipolar. (Foto Matt Winkelmeyer / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida cantante comparte desgarradora noticia de cáncer: “Malas noticias de mi doctor” Talento internacional

Reconocida cantante comparte desgarradora noticia de cáncer: “Malas noticias de mi doctor”

La cantante compartió que recibió malas noticias médicas en su batalla contra el cáncer de sangre.

Esposa de Jhonny Rivera reveló que tendría que someterse a un procedimiento tras la boda Jhonny Rivera

Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

Jenny López reveló a sus seguidores que estaría atravesando por un mal momento y podría ser operada pronto.

Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes Karina García

Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes

Karina García reveló en redes el tipo de hombre que le gusta y desató todo tipo de reacciones.

Lo más superlike

Karola lanzó contundente advertencia a Eidevin por su cena con Mariana Zapata La casa de los famosos

Karola lanzó fuerte advertencia a Eidevin por su cena romántica con Mariana Zapata

Tras su cena con Mariana Zapata, Karola sorprendió a Eidevin con fuerte advertencia en La casa de los famosos.

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda Christian Chávez

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda

Messi fue derribado por un fan que invadió la cancha Lionel Messi

Messi es derribado por un hincha en pleno partido | VIDEO

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?