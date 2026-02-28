Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes

Karina García reveló en redes el tipo de hombre que le gusta y desató todo tipo de reacciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes
Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes. (Foto FreePik) (Foto Canal RCN)

La empresaria e influenciadora Karina García volvió a ser tema de conversación luego de compartir en sus redes sociales un video en el que habló sin filtros sobre el tipo de hombre que le atrae.

A través de una historia que publicó en sus historias, dejó claras sus preferencias sentimentales y encendió las reacciones entre sus seguidores.

Karina García compartió lo que busca en una relación.
Karina García compartió lo que busca en una relación. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el tipo de hombres para Karina García?

En el video que compartió, se podía leer una lista muy concreta sobre las cualidades que, según ella, debe tener su pareja ideal.

Karina mencionó que le gustan los hombres proveedores, cero tacaños, caballerosos y atentos. Además, aseguró que le encanta que la traten como una reina y que tengan “la masculinidad a tope”.

Aunque no dio mayores explicaciones, el mensaje fue directo y coherente con declaraciones que ha hecho anteriormente. No es la primera vez que la empresaria habla sobre este tema. En distintas ocasiones ha confesado que se considera una mujer consentida, que disfruta que estén pendientes de ella y que valora los detalles en una relación.

Sus palabras generaron múltiples interpretaciones, especialmente porque actualmente vive una nueva etapa sentimental tras su ruptura con Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de una indirecta hacia su expareja, Altafulla, ya que en redes se ha comentado en varias ocasiones que él sería una persona tacaña.

Otros, en cambio, interpretaron el mensaje como una referencia a su actual pareja, el cantante Kris R.

De hecho, muchos recordaron los lujosos regalos que él le dio el pasado San Valentín: un arreglo floral valorado en más de un millón de pesos, unas zapatillas que ella deseaba y un anillo que llamó la atención.

Desde que oficializó su nueva relación, Karina ha compartido momentos románticos y detalles que reflejan lo feliz que se siente en esta etapa. En los comentarios, la mayoría de seguidores celebran verla enamorada nuevamente y destacan que luce tranquila y satisfecha con su presente sentimental.

Karina García se encuentra en una relación con Kris R.
Karina García se encuentra en una relación con Kris R. (Foto Canal RCN)
