Reconocida cantante comparte desgarradora noticia de cáncer: “Malas noticias de mi doctor”

Una rapera estadounidense volvió a preocupar a sus seguidores tras compartir un mensaje en redes sociales en el que reveló que recibió noticias poco alentadoras sobre su estado de salud.

Artículos relacionados Selena Gómez ¿Selena Gómez se divorcia? La actriz rompió el silencio tras polémicas

¿Quién es la reconocida cantante que compartió malas noticias de su salud?

Bhad Bhabie, conocida por su carrera en el rap y por su fuerte presencia en redes sociales, hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024. En ese momento decidió hablar abiertamente luego de recibir críticas por su apariencia física, especialmente por la pérdida de peso que muchos notaron.

En respuesta a los comentarios, la cantante explicó que los cambios en su cuerpo estaban relacionados con el tratamiento médico que estaba recibiendo. “Lo siento si mi medicina del cáncer me hizo perder peso”, escribió entonces, dejando claro que atravesaba una situación delicada.

A través de su cuenta de X, la artista publicó una frase que encendió las alarmas entre sus fanáticos: “Malas noticias de mis doctores ayer, Dios tiene la última palabra”.

Aunque no dio detalles específicos sobre el contenido del informe médico, el mensaje fue suficiente para generar una ola de apoyo y preocupación.

Bhad Bhabie comparte difícil momento en su lucha contra el cáncer. (Foto VALERIE MACON / AFP)

Artículos relacionados Carmen Villalobos El ex de Carmen Villalobos genera rumores de nuevo romance tras imagen con futbolista

¿Qué tipo de cáncer padece Bhad Bhabie?

La artista padece cáncer de sangre. Sin embargo, no reveló detalles adicionales hasta enero de 2025, cuando explicó que tenía un conteo elevado de glóbulos blancos, un indicador que puede estar asociado a ciertos tipos de cáncer hematológico o trastornos de la médula ósea.

A pesar del diagnóstico, la cantante ha intentado mantener su vida con la mayor normalidad posible. Incluso el año pasado se sometió a una rinoplastia con la aprobación de sus médicos.

La decisión generó críticas, pero ella respondió con firmeza: “Es mi cara. No me gustaba y la arreglé”, expresó, restando importancia a los señalamientos.

Bhad Bhabie padece de cáncer de sangre. (Foto Jason Koerner / AFP)

Artículos relacionados Karina García Karina García reveló el tipo de hombre que le gusta y generó debate en redes

¿Qué es el cáncer de sangre?

El cáncer de sangre, también conocido como cáncer hematológico, es una enfermedad que afecta la producción y el funcionamiento de las células sanguíneas. Generalmente se origina en la médula ósea o en el sistema linfático.

Entre los principales tipos se encuentran la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple. Estas enfermedades se caracterizan por la multiplicación descontrolada de células anormales que desplazan a las células sanas, afectando el sistema inmunológico y otras funciones vitales del organismo.