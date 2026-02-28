Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria reveló quién es el hombre que paga por las compras de su hijo y sorprendió a todos

Aida Victoria mostró que su mejor amigo pagó más de un millón en compras para su hijo.

Claudia Jaramillo Martínez
Aida Victoria sorprende al revelar que un hombre paga por las compras de su hijo
Aida Victoria sorprende al revelar que un hombre paga por las compras de su hijo. (Foto FreePik) (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en el que muestra cómo un hombre paga las compras destinadas a su hijo, Emiliano.

La publicación, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, fue tomada con humor por la influenciadora.

Aida Victoria muestra al hombre que paga los gastos de su hijo
Aida Victoria muestra al hombre que paga los gastos de su hijo. (Foto Canal RCN)

¿Quién es el hombre que pagó por las compras?

A través de sus historias de Instagram, Aida publicó un clip grabado en un establecimiento comercial donde se observa a un hombre cargando varias bolsas con productos para el bebé.

Sobre el video escribió: “Pongamos de moda este trend: mi mejor amigo paga las cosas de mi hijo”, dejando claro que se trataba de una dinámica divertida.

El protagonista del video es Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria. En las imágenes se ve cómo, entre risas, ella le pregunta cómo quedó después de pagar el monto total. Él respondió que quedó “sin ganas de tener hijos”.

Además, comentó que Emiliano es un niño “premium” y que los gastos no eran normales, lo que provocó carcajadas en la creadora de contenido. La escena fue compartida como un momento espontáneo y divertido entre amigos.

¿Cuánto pagó el Diego Camacho por las compras de Emiliano?

Según lo que mostró Aida en el video, el total de la compra fue de 1.035.000 pesos colombianos.

En las bolsas había alrededor de 20 productos, entre ellos limpiador de teteros, toallitas húmedas, detergente líquido especial para ropa de bebé, crema corporal y shampoo infantil.

La cifra no sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que Aida ha manifestado en distintas ocasiones que trabaja duro para brindarle lo mejor a su hijo desde sus primeros meses de vida.

De hecho, horas atrás compartió una imagen de la sala de su casa llena de juguetes, acompañada del mensaje: “¿Tu mamá te deseó mucho? Emi: Así se veía la sala de mi casa cuando yo tenía siete meses”. En la fotografía se apreciaban un carrito, un tobogán, un corral con pelotas y varios peluches.

Como suele ocurrir con sus publicaciones, el video generó comentarios divididos: algunos celebraron la complicidad entre amigos, mientras otros opinaron sobre los costos de la crianza.

Aida Victoria pagó más de un millón de pesos en compras para Emiliano.
Aida Victoria pagó más de un millón de pesos en compras para Emiliano. (Foto Canal RCN)
