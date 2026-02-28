Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la música! Muere legendario cantautor e ícono del pop

Neil Sedaka, ícono del pop y autor de grandes éxitos, falleció a los 86 años en Los Ángeles.

¡Luto en la música! Muere legendario cantautor e ícono del pop. (Foto FreePik)

El mundo de la música despide a una de sus figuras más influyentes. Un legendario cantante y compositor falleció a los 86 años, dejando un legado imborrable en la historia del pop y el rock and roll.

La noticia fue confirmada por su familia, que expresó estar devastada por la repentina partida del artista. En un mensaje público, lo describieron como un ícono de la música, una inspiración para millones de personas y, sobre todo, un hombre excepcional en el ámbito familiar.

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció?

Se trata de Neil Sedaka, quien falleció a los 86 años. El cantante alcanzó fama mundial durante la década de 1960 gracias a una serie de éxitos que marcaron a toda una generación. Con una carrera que se extendió por más de seis décadas, se consolidó como uno de los compositores más prolíficos de su tiempo.

Antes de su etapa como solista, fue miembro fundador del grupo The Tokens a finales de los años 50. Posteriormente, inició un camino individual que lo llevó a encabezar listas de popularidad en distintos países.

A lo largo de su trayectoria recibió cinco nominaciones a los premios Grammy. En 1983 fue incorporado al Salón de la Fama de los Compositores, un reconocimiento a su impacto en la industria musical. Además, cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Sedaka también tuvo apariciones en televisión, participando en programas como The King of Queens, The Carol Burnett Show y como juez invitado en American Idol, donde elogió la interpretación de Clay Aiken de su tema “Solitaire”.

Neil Sedaka, ícono del pop y autor de grandes éxitos, falleció a los 86 años en Los Ángeles. (Foto ROBYN BECK / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Neil Sedaka?

Según se informó, el artista comenzó a sentirse mal en la mañana del viernes y fue trasladado en ambulancia a un hospital local en el condado de Los Ángeles.

Las autoridades confirmaron que los servicios de emergencia atendieron una llamada médica alrededor de las 8:00 a.m. y lo llevaron a un centro asistencial.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la causa oficial de su fallecimiento.

¿Cuáles fueron los grandes éxitos de Neil Sedaka?

Durante los años 60, Sedaka logró múltiples números uno con canciones como “Oh! Carol”, “Calendar Girl” y “Breaking Up Is Hard to Do”, temas que se convirtieron en clásicos del pop.

En la década de 1970 experimentó un resurgimiento artístico con éxitos como “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”, demostrando su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente.

Su partida marca el final de una era, pero su música continúa sonando como testimonio de su talento y legado.

Falleció Neil Sedaka, creador de inolvidables éxitos del pop
Falleció Neil Sedaka, creador de inolvidables éxitos del pop. (Foto Sarah Stier / AFP)
