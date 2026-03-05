Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Campanita es el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia: este fue el poder que adquirió

Campanita le ganó a Alejandro Estrada y se convirtió en el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos Col, con importante poder.

¿Cómo fue elegido Campanita como nuevo líder de la semana? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, miles de televidentes han generado una ola de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los diferentes acontecimientos que han presentado las celebridades dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la gala de este 5 de marzo, los famosos se enfrentaron a una sorprendente prueba en la que tuvieron la oportunidad en demostrar todo su talento para ganarse el liderazgo.

Tras la reciente dinámica que ocurrió dentro de la competencia, Campanita se convirtió en ganador y tuvo la oportunidad de tener un importante poder que estaba dentro de la caja de pandora.

¿Cómo se convirtió Campanita en el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, los famosos se enfrentaron a una prueba de líder Poción Sports, fueron: Campanita y Alejandro en la que tuvieron que demostrar todas sus habilidades deportivas para demostrar lo mejor de sí mismo durante la competencia.

Campanita es el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia: este fue el poder que adquirió
Así se convirtió Campanita en el nuevo líder de La casa de los famosos Colombia | Foto: Canal RCN

Con base en esto, cada uno de los famosos aprovechó la oportunidad para mantenerse a la expectativa de lo que pudieran hacer durante el reto, en especial, para cumplir con las respectivas normativas y ganar el reto.

Por esta razón, Campanita demostró sus múltiples estrategias para ganarse el liderazgo y poder obtener un importante beneficio al momento de leer el sobre en la caja de pandora.

¿Cuál fue el poder que obtuvo el líder de la semana y a qué famoso eligió para que lo acompañara en la habitación?

Tras el liderazgo que ganó Campanita por segunda vez, el famoso eligió a Karola Como su acompañante en la habitación, pues, se ha visto reflejado que han construido una especial amistad.

Luego, el bailarín se dirigió a la habitación del líder y abrió la caja de pandora, allí obtuvo el siguiente poder al momento de leer el sobre: “poder de equilibrio y poder para liderar el brunch”.

Posteriormente, eligió a Juancho Arango para que se cambiara de habitación, pues, se refleja que este cambio puede tener notorios cambios dentro de la competencia, ¿qué opinas de lo que podrá ocurrir en La casa de los famosos Colombia en los próximos días?

