Westcol rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa sobre las canciones de Kris R

Westcol se sinceró y, en medio de una transmisión en vivo, reveló lo que realmente opina sobre las canciones de Kris R.

Westcol habló de las canciones de Kris R / (Foto de AFP y Canal RCN)

Westcol llamó la atención en redes al realizar una transmisión en vivo acompañado del cantante de trap Kris R. La charla generó comentarios luego de que el creador de contenido revelara lo que opina sobre las canciones del artista.

¿Cómo es la relación entre Westcol y Kris R?

La relación entre Westcol y Kris R es una de las alianzas más activas en el mundo del streaming y la música urbana en Colombia. Se definen como "panas" y socios, manteniendo una dinámica que mezcla la amistad con la colaboración profesional.

Westcol y Kris R llaman la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

El influencer ha manifestado en repetidas ocasiones que considera a Kris R como uno de los suyos. Por su parte, el artista ha agradecido públicamente por el impulso que le ha dado a su carrera y por "ir a muerte" con él.

En redes afirman que su relación se desarrolla a través del humor, pues es común verlos dándose consejos o burlándose acerca de las diferentes situaciones que viven día a día.

¿Qué dijo Westcol sobre las canciones de Kris R?

En el desarrollo de la transmisión, Westcol señaló que algunas de las canciones de Kris R exponen historias que no pasan desapercibidas, lo que lo llevó a preguntar al cantante sobre la autenticidad de estas historias.

Westcol opina sobre las canciones de Kris R / (Foto del Canal RCN)

De manera directa, el creador de contenido le preguntó si las letras de sus canciones se inspiraban en experiencias personales, señalando que, desde su perspectiva, tratan temas muy groseros.

“¿Cómo hace usted para cantar todas esas groserías, bro?, yo la verdad, escucho eso y eso es muy grosero para mí

La conversación generó conversación entre los internautas, quienes demostraron su curiosidad por saber si las canciones de Kris R surgen de experiencias personales o si, por el contrario, son hechos que surgen de la imaginación.

¿Cómo reaccionó Kris R ante los comentarios de Westcol?

Kris R explicó que sus letras no son invenciones, sino reflejos de situaciones que él mismo ha vivido.

El cantante destacó que la inspiración de sus canciones proviene de experiencias vividas desde que llegó a Medellín, incluyendo fiestas, encuentros y relaciones personales que han marcado su vida.

Así mismo, afirmó que sus canciones representan situaciones que todos han vivido en algún momento de su vida, lo cual genera que, de una u otra forma, los oyentes puedan sentirse identificados.

Sus palabras llamaron la atención de los internautas, quienes destacan tanto la originalidad de sus composiciones como la sinceridad del cantante.

