Karina García reacciona al video de su hija y lanza inesperado mensaje: “¿A dónde va sin permiso?”

Karina García llamó la atención de sus seguidores luego de reaccionar a una publicación que hizo su hija Isabella Vargas.

¿Qué compartió Isabella Vargas que generó reacción en Karina García?

Isabella Vargas, quien también es activa en redes sociales y suma más de un millón de seguidores, compartió recientemente un video en el que mostró el look que eligió para una ocasión especial.

En el video, la joven aparece luciendo un traje negro y mostrando en detalle algunos de los accesorios que decidió usar para complementar su atuendo.

Entre estos se destacan unas gafas oscuras, un bolso y una pañoleta en tonos negro y blanco que llevaba en la cabeza.

El video no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación con miles de “me gusta” y comentarios en los que elogiaron su look y su belleza.

Entre las primeras reacciones que recibió el video estuvo la de su madre, la creadora de contenido paisa Karina García, quien no dudó en dejarle un mensaje en la publicación.

“Hermosa mi reina, te amo 😍”, escribió Karina en los comentarios.

¿Qué dijo Karina García sobre su hija que salió sin su permiso?

Sin embargo, la reacción de Karina no terminó allí. Más adelante, la creadora de contenido decidió compartir el mismo video en sus historias de Instagram, donde agregó un mensaje que también llamó la atención de sus seguidores.

En la historia, Karina republicó el video de Isabella y escribió: “Pregúntenle que para dónde va sin permiso”, generando una nuevas reacciones.

Entre los comentarios se lean algunos como: “Para un concierto”; “¿Isa para dónde vas sin permiso?”, acompañada de emojis de risa.

Como era de esperarse, el comentario despertó curiosidad entre algunos de los seguidores de la modelo paisa, quien se encuentra alejada de sus hijos debido a su participación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos.