Jenny López presume los paisajes que disfruta con Jhonny Rivera en su luna de miel, ¿qué mostró?

Jenny López dejó ver los paisajes que disfruta con Jhonny Rivera en su viaje por Europa tras la boda.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jenny López comparte paisajes nevados de su viaje con Jhonny Rivera
Jenny López deja ver el destino nevado que disfruta con Jhonny Rivera tras su boda. (Foto: Canal RCN)

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sorprendió a sus seguidores al compartir algunas imágenes del lugar en el que estaría disfrutando de su luna de miel tras su reciente boda.

¿Qué mostró Jenny López, la esposa de Jhonny Rivera, de su luna de miel?

Las publicaciones llamaron la atención de los internautas, pues la pareja ha estado mostrando algunos momentos de su viaje por Europa luego de haber celebrado su matrimonio.

A través de sus historias de Instagram, donde suma miles de seguidores, Jenny López compartió varios videos en los que mostró el paisaje del lugar en el que se encontraba junto a Jhonny Rivera.

En las imágenes se observa una vista de montañas cubiertas de nieve, a lo que Jenny describió con asombro por el lugar.


Jenny López deja ver el destino nevado que disfruta con Jhonny Rivera tras su boda.(Foto: Canal RCN)

Mientras grababa el paisaje, la también cantante comentó que la vista parecía un cuadro debido a las montañas blancas y al entorno natural que tenía frente a ella.

“Parece un cuadro”, expresó en el video mientras mostraba el lugar.

En otra de las historias, Jenny López aparece muy abrigada debido al clima del lugar y menciona: “Yo quería mostrar esto tan hermoso”, mientras continúa enseñando el paisaje.

En ese momento también enfoca a Jhonny Rivera, quien aparece preparado para una actividad en la nieve.

Durante el video, el cantante de música popular comenta que planeaban esquiar, aunque señaló que hacía años había practicado este deporte en alguna ocasión y que ya no recordaba muy bien cómo hacerlo.

¿Qué se sabe del viaje de Jenny López y Jhonny Rivera tras su boda?

Como se recuerda, la pareja decidió unir sus vidas recientemente en una ceremonia que reunió a varias figuras del género de la música popular, así como a influenciadores y personas cercanas a los artistas.

El matrimonio fue comentado en redes sociales y generó diversas reacciones entre sus seguidores.


Jenny López deja ver el destino nevado que disfruta con Jhonny Rivera tras su boda. (Foto: Canal RCN)

Después de la celebración, ambos han compartido algunas publicaciones en sus cuentas personales mostrando momentos del viaje que están realizando por Europa.

Tras su boda, la pareja había mencionado que no realizarían su luna de miel de inmediato, pues tenían compromisos en Europa. Sin embargo, en medio de estos días, los artistas han compartido momentos más románticos que profesionales.

