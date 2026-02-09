En La casa de los famosos Colombia Juanse y Alexa lograron convertirse en los nuevos líderes tras una nueva prueba de liderazgo.

¿Cómo se jugó el liderazgo este 9 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes realizaron una nueva prueba de liderazgo donde El Jefe los puso a prueba en un reto de equilibrio y resistencia física; además de indicarles que esta semana la competencia será por equipos.

Los famosos debían subirse a unas barras y sostenerse con unos lazos y mantener el equilibrio, por lo que, quien fuera cayendo iba perdiendo y sin opción a ser líder de la semana.

Los cuatro famosos que lograron pasar a la prueba final fueron Jay Torres, Juanse Laverde, Alexa Torrex y Juan Palau.

¿Quién ganó la prueba de liderazgo este 9 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

En la gala Jay Torrez, Juanse Laverde, Alexa Torrex y Juan Palau tuvieron que competir por el liderazgo y fueron Juanse Laverde y Alexa Torrex quienes lograron llevarse la victoria.

Los famosos debían armar un rompecabezas en el menor tiempo posible y el más ágil se llevaba el liderazgo.

¿Cómo reaccionaron tras tener que liderar juntos en La casa de los famosos Colombia?

Los dos señalaron que pese a la rivalidad que hay entre ambos, esperan que puedan llevar una buena semana de liderazgo en conjunto.

Entre broma Alexa señaló que su novio quizás no está tan contento de verla compartir cama con Juanse, pero este señaló que eso no le preocupa tanto.

Los dos también abrieron la caja de pandora donde obtuvieron banderas con respectivos colores, en la que cada uno representa a cada cuarto: "Calma" y "Tormenta", las cuales serán bastante importantes en los próximos días.

Para Calma los identifica los color amarillos y para Tormenta el color morado.

Cada participante debe proteger su bandera, pues pueden empezar el robo de banderas que será crucial para las nominaciones.

Cabe recordar que, el líder cuenta con varios beneficios, entre ellos el de la inmunidad, la nominación, la salvación que debe luchar el jueves 12 de enero, el poder de la caja de pandora, entre otros.