Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse y Alexa son los nuevos líderes en La casa de los famosos, ¿se reconciliarán?

Juanse y Alexa lograron convertirse en los nuevos líderes de la semana en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanse y Alexa en La casa de los famosos Colombia
Juanse y Alexa nuevos líderes en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia Juanse y Alexa lograron convertirse en los nuevos líderes tras una nueva prueba de liderazgo.

Artículos relacionados

¿Cómo se jugó el liderazgo este 9 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes realizaron una nueva prueba de liderazgo donde El Jefe los puso a prueba en un reto de equilibrio y resistencia física; además de indicarles que esta semana la competencia será por equipos.

Los famosos debían subirse a unas barras y sostenerse con unos lazos y mantener el equilibrio, por lo que, quien fuera cayendo iba perdiendo y sin opción a ser líder de la semana.

Los cuatro famosos que lograron pasar a la prueba final fueron Jay Torres, Juanse Laverde, Alexa Torrex y Juan Palau.

Artículos relacionados

¿Quién ganó la prueba de liderazgo este 9 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

En la gala Jay Torrez, Juanse Laverde, Alexa Torrex y Juan Palau tuvieron que competir por el liderazgo y fueron Juanse Laverde y Alexa Torrex quienes lograron llevarse la victoria.

juanse laverde gana liderazgo la casa de los famosos

Los famosos debían armar un rompecabezas en el menor tiempo posible y el más ágil se llevaba el liderazgo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron tras tener que liderar juntos en La casa de los famosos Colombia?

Los dos señalaron que pese a la rivalidad que hay entre ambos, esperan que puedan llevar una buena semana de liderazgo en conjunto.

Entre broma Alexa señaló que su novio quizás no está tan contento de verla compartir cama con Juanse, pero este señaló que eso no le preocupa tanto.

alexa torrex liderazgo la casa de los famosos

Los dos también abrieron la caja de pandora donde obtuvieron banderas con respectivos colores, en la que cada uno representa a cada cuarto: "Calma" y "Tormenta", las cuales serán bastante importantes en los próximos días.

Para Calma los identifica los color amarillos y para Tormenta el color morado.

Cada participante debe proteger su bandera, pues pueden empezar el robo de banderas que será crucial para las nominaciones.

Cabe recordar que, el líder cuenta con varios beneficios, entre ellos el de la inmunidad, la nominación, la salvación que debe luchar el jueves 12 de enero, el poder de la caja de pandora, entre otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Carla Giraldo reacciona al ingreso de Karola a La casa de lo famosos La casa de los famosos

Carla Giraldo reacciona tras la llegada de Karola a La casa de los famosos y sorprende en vivo

Carla Giraldo dejó ver su reacción en vivo tras el ingreso de Karola a La casa de lo famosos Colombia 3.

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ya puedes votar en La casa de los famosos: guía para salvar a tu favorito

Las votaciones en La casa de los famosos Colombia ya se abrieron para que salves a tu participante favorito.

Karola en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¡Congelados! Así fue la entrada de Karola a La casa de los famosos, ¿cómo reaccionaron sus compañeros?

La influenciadora Karola es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia y así fue su ingreso al reality.

Lo más superlike

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

Un niño terminó entrevistando a Gerard Piqué luego de pedirle una foto, y su pregunta inesperada recordó a Shakira.

Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Marilyn Oquendo enternece con inesperado momento junto al hijo de Luisa Fernanda W

Luis Fonsi protagoniza momento emotivo tras ver a Bad Bunny en el Super Bowl Bad Bunny

Luis Fonsi rompe en llanto tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y fans reaccionan

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano