Revelan oficialmente qué pasará con los músicos de Yeison Jiménez, tras su muerte

Tras un mes de la muerte de Yeison Jiménez, revelan oficialmente qué pasará con los músicos que lo acompañaron en su carrera.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Confirman el futuro de los músicos de Yeison Jiménez y hay reacciones
Confirman el futuro de los músicos de Yeison Jiménez y hay reacciones. (Foto AFP: Rodrigo Varela).

El pasado 10 de febrero se cumplió un mes de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo junto a otras cinco personas. Desde entonces, ha sido un misterio qué ocurrirá con la banda que lo acompañó a lo largo de su carrera artística, y hace pocas horas, finalmente se reveló de manera oficial cuál será su futuro.

¿Qué pasará con los músicos de Yeison Jiménez tras su muerte?

En un principio se pensó que los músicos de Yeison Jiménez se desintegrarían tras la muerte del cantante y, por propuesta de Luis Alfonso, cada uno pasaría a hacer parte de la banda de diferentes cantantes del género popular. Sin embargo, esto solo habría sido una reacción del momento, pues varios artistas mencionaron que no sería posible acoger a nuevos integrantes debido a que ya estaban completos.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

A raíz de esto, se comenzó a especular en redes sociales que la agrupación de Yeison Jiménez llegaría a su fin, pero no será así. El pasado jueves 12 de febrero, el equipo del difunto artista anuncio oficialmente el futuro de la banda.

“Hoy queremos contarles algo con el mismo respeto con el que él caminó su carrera. La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

De esta manera, la agrupación de Yeison Jiménez continuará con el legado del artista como un homenaje permanente a su música que esperan siga acompañando a sus fanáticos a lo largo de los años.

“Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al anuncio de su banda?

La reacción de los seguidores de Yeison Jiménez no se hizo esperar tras el anuncio oficial sobre el futuro de su banda, varios de ellos se mostraron conmovidos y emocionados al expresar que, aunque el artista ya no estaría presente, continuarían disfrutando de su música en vivo de la mano de su agrupación.

Comentarios como: “justo termine de llorar y me vuelven hacer llorar”, “esperen, entonces seguirá haciendo conciertos. Confirmen por favor... yo quiero ir aún q no esté Yeison al menos sentirme más cerquita de él”, “Que alegria en medio de la tristeza esta noticia, que mejor legado que su banda siga en tarima”, fueron algunos de los que destacaron.

