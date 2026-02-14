Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi dejó ver su lado más romántico con llamativas fotos junto a su esposo

Violeta Bergonzi aprovechó la celebración de San Valentín para dedicarle una romántica publicación a su esposo, Hernando Luque.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Violeta Bergonzi compartió fotos muy amorosas junto a su esposo.
Violeta Bergonzi le dedicó una publicación a su esposo por San Valentín. Foto: RCN

Violeta Bergonzi enamoró las redes sociales con el mensaje que le dedicó a su esposo por el Día de San Valentín. La presentadora dejó ver su faceta más romántica y generó distintas reacciones.

¿Cuál fue la romántica publicación que Violeta Bergonzi le dedicó a su esposo Hernando Luque?

La vigente ganadora de MasterChef Celebrity aprovechó el día de los enamorados para dejar más que claro que su matrimonio está en un gran momento.

Bergonzi compartió cinco fotografías, en las que luce impecable y protagoniza miradas muy cómplices con el empresario Hernando Luque.

“Te amo cosita deliciosa!”, dice el mensaje con el que Violeta acompañó la publicación que en poco tiempo ya había sumado muchos “likes” y comentarios en redes sociales.

“Amor puro”, “qué fotos tan lindas y hermosas”, “bellos”, “divinos”, “mil bendiciones”, escribieron algunos usuarios en la caja de comentarios.

Violeta Bergonzi es presentadora y actual ganadora de MasterChef Celebrity, el programa de cocina más importante de Colombia. En la reciente edición, la mujer, nacida en Francia, pero con raíces de Popayán, venció en la final a Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Carolina Sabino.


Actualmente, Violeta está centrada en nuevos proyectos profesionales y en seguir cumpliendo metas a nivel personal.

¿Quién es Hernando Luque, el esposo de Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity?

La celebridad tiene una gran familia, conformada, además de ella, por su esposo, Hernando Luque, su hija Alicia y su hijo menor Hernando.

El hombre que le roba los suspiros a la presentadora es un reconocido empresario bogotano que ha construido un imperio en dos sectores muy distintos: la belleza masculina y el turismo de lujo. Aunque él prefiere mantener un perfil bajo, su nombre suena con fuerza en círculos empresariales y entre celebridades que frecuentan sus negocios.

Violeta Bergonzi es la vigente ganadora de MasterChef Celebrity.
Violeta Bergonzi celebra San Valentín con su esposo Hernando Luque. Foto: RCN

Luque es el fundador de Lords, una exclusiva red de barberías que ha ganado terreno como una de las favoritas entre figuras públicas. Con varias sedes en Bogotá y alrededores, su marca es considerada un punto de referencia en cuidado personal para hombres.

¿Por qué Violeta Bergonzi se cambió el look?

Hace algunas semanas, Violeta Bergonzi mostró en redes sociales su nuevo look. La mujer se mostró feliz por su renovado aspecto.

“Año nuevo, color nuevo. Cada año me regalo un cambio de look. Cambiar el color de mi pelo para mí no es solo estética, es cerrar ciclos, renovar la energía y darle la bienvenida a lo que viene con otra vibra. Un nuevo tono, una nueva intención, un nuevo comienzo porque cuando algo se transforma por fuera, algo también se acomoda por dentro”, escribió en aquel momento Violeta.

Finalmente, Violeta y su pareja han mantenido a los internautas bajo la expectativa a sus seguidores tras anunciar que próximamente inaugurarán un centro gastronómico.

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce
Tras su participación en MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi decidió cambiarse el look. | Foto: Canal RCN
