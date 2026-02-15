Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino tomó radical decisión con Juanse Laverde en La casa de los famosos: “Me veo muy intenso”

Valentino Lázaro se sinceró y habló de lo que planea hacer con Juanse Laverde tras la reciente fiesta que hubo en La casa de los famosos.

Valentino confesó que no se siente cómodo con lo que pasa con Juanse Laverde.
Valentino Lázaro habría manifestado que tomará distancia definitiva de Juanse Laverde. Fotos: RCN

Valentino Lázaro abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia y se refirió a los acercamientos que ha tenido con Juanse Laverde en los últimos días. El creador de contenido habló de lo que hará desde ahora con el cantante.

¿Valentino Lázaro se cansó de Juanse Laverde y se alejará de él en La casa de los famosos?

Con sus palabras, Valentino habría dado a entender que tomaría distancia de Juanse y ahora se centraría en otras prioridades.

Siento que ya me estoy viendo muy intenso con Juanse. Simplemente, voy a ‘chiliarme’ como si fuera su amigo y ya, porque si me veo muy intenso

Valentino hizo esa revelación tras la fiesta de este sábado, en la que la temática del Carnaval de Barranquilla se robó las miradas.

En esa charla ante la cámara, Valentino también habló de lo feliz que se sintió en la fiesta y destacó que es algo que disfruta mucho, puesto que bailar es de sus grandes aficiones.

¿A Valentino Lázaro le gusta Juanse Laverde, de La casa de los famosos Colombia?

La química entre Valentino y Juanse Laverde empezó a surgir a partir de una dinámica que protagonizaron en La casa de los famosos.

Los jóvenes realizaron una escena de actuación frente a sus compañeros, la cual tenía un beso en cuestión y estos tuvieron varios acercamientos en medio de la actividad. Si bien alcanzaron a tener una gran cercanía decidieron no besarse del todo, tal y como sí lo hicieron otros compañeros.

Desde entonces se han hecho evidentes los acercamientos, aunque, al menos por ahora, no hay claridad de si eso trascenderá a una relación formal.

Lo que sí es claro es que hay cierto interés de parte y parte, o por lo menos eso siente Juanse. En una reciente charla, de la que Beba también hizo parte, el joven cantante trató de confirmar si Valentino siente algo por él, pero la respuesta que recibió no fue tan clara.

Juanse Laverde ya le preguntó a Valentino si le gustaba.
Valentino Lázaro y Juanse Laverde han tenido acercamientos en La casa de los famosos. Foto: RCN

Valentino le dijo a Juanse que no le gusta, pero tampoco cerró la puerta del todo a un futuro romance.

Por ahora, lo único claro es que Valentino sí ha decidido tomar distancia de Laverde y no demostrarle todo lo que siente, pues cree que está siendo “intenso”.

¿Yaya Muñoz apoya a Valentino Lázaro?

Yaya Muñoz declaró su apoyo público a Valentino Lázaro. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia contó los motivos para inclinarse hacia el creador de contenido.

Yaya afirmó que respaldará a Valentino hasta el final y también confesó que tiene diferencias con Karola, aunque admitió que la entrada de ella a La casa de los famosos Colombia le encantó.

Yaya Muñoz defendió a Kris R. tras presunto romance con Karina García
Yaya Muñoz reveló que apoya a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Valentino ha tenido roces con varios participantes de la casa más famosa; incluso, desde antes de comenzar el reality, varios manifestaron que no querían cruzársela.

Karola fue de las más recientes en chocar con Valentino. Tras su ingreso, la amiga de Emiro Navarro tuvo una fuerte discusión con el influenciador.

En declaraciones previas, Karola dijo que no compaginaba con el habitante y que haría lo necesario para sacarlo de la competencia.

