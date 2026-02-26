Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta habla de su amistad con Lina Tejeiro y revela cómo son los hombres que le gustan a ella

Nicolás Arrieta sorprendió al hablar de su amistad con Lina Tejeiro en una entrevista y revelar cómo son los hombres que le atraen.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nicolás Arrieta reveló que es amigo de Lina Tejeiro
Nicolás Arrieta reveló a los fans de Lina Tejeiro cómo le gustan los hombres a ella. (Fotos: Canal RCN)

Nicolás Arrieta volvió a captar la atención de sus seguidores tras confirmar que mantiene una cercana e inquebrantable amistad con la actriz Lina Tejeiro. Además, aseguró que la conoce muy bien, al punto de revelar cómo son los hombres que realmente le gustan.

¿Qué contó Nicolás Arrieta de su amistad con Lina Tejeiro?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido y youtuber bogotano Nicolás Arrieta ha concedido una entrevista para el programa 'Impresantebles' donde ha hablado de la experiencia que le dejó el reality de Canal RCN.

Nicolás Arrieta sorprendo al decir que es amigo de Lina Tejeiro
Nicolás Arrieta confesó que es amigo de Lina Tejeiro y cómo le gustan a ella los hombres. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, sobre diversos proyectos que tiene pensado realizar tras su paso por esta competencia. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es que reveló que se hizo amigo de la actriz Lina Tejeiro luego de que se la presentó un amigo en común.

Me presentaron a Lina y hubo un clic, realmente tenemos unas personalidades muy chéveres. Lina es muy parchada, me cae muy bien y tiene un carácter muy fuerte... Lina es una muy linda persona", dijo.

Además, reveló cómo son los hombres que le gustan a la actriz, después de que uno de los locutores radiales del programa le preguntara qué tips debe saber el hombre que anhele conquistar su corazón.

¿Cómo le gustan los hombres a Lina Tejeiro, según reveló Nicolás Arrieta?

El bogotano de 34 años contó a los comunicadores que precisamente había hablado del tema recientemente con Lina y expresó en forma jocosa que "la iba a vender", dando a entender que contaría lo que le dijo.

Según Nico, Lina le confesó que no le interesaba que el hombre que la conquistara tuviera dinero, sino que le diera su atención constante y que los besos fueran frecuentes.

Asimismo, el influencer contó que la participante de MasterChef Celebrity Colombia 2026 le manifestó que con los hombres con los que ha salido no le han dado esa atención de escribirle constantemente y para ella es fundamental.

Lina Tejeiro como host digital de La casa de los famosos Colombia 1
Lina Tejeiro le confesó a Nicolás Arrieta que le gustan los hombres atentos. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a la revelación que hizo Nicolás Arrieta de Lina Tejeiro?

Tras sus declaraciones, varios usuarios no tardaron en pronunciarse en la caja de comentarios, asegurando que el dato revelado por Nicolás era justo lo que muchos querían saber.

Sin embargo, otros aprovecharon el momento para tomárselo con humor y sugirieron que le enviaran el video a Ryan Castro, a quien Lina ha confesado en repetidas ocasiones que considera su crush nacional.

