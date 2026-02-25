Karina García defiende a Valentino tras fuerte cruce con Melissa Gate

La más reciente aparición de Melissa Gate en la casa más famosa del país generó una nueva polémica dentro y fuera del programa.

La creadora de contenido regresó al formato, esta vez como invitada, y aprovechó la dinámica de “congelados” para lanzar duros comentarios contra Valentino frente a todos los participantes.

Su intervención no pasó desapercibida y rápidamente provocó reacciones en redes sociales, incluida la de Karina García, quien salió en defensa del concursante.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Valentino?

Melissa, finalista de la segunda temporada del reality, ingresó el 23 de febrero y dedicó unas palabras a varios habitantes de la casa. Sin embargo, el momento más tenso se produjo cuando se dirigió directamente a Valentino.

Durante su intervención, lo calificó con términos despectivos y lo acusó de haber hablado mal de ella. También lo señaló de imitar elementos que ella utilizó en su temporada, como los llamativos “cachos” que se convirtieron en parte de su imagen dentro del programa.

Además, aseguró que sentía que él había prometido cosas que no cumplió y que su actitud le parecía vergonzosa. Incluso hizo comentarios irónicos relacionados con un supuesto “desparasitante”.

El momento ocurrió mientras los participantes debían permanecer inmóviles por la dinámica del juego, lo que impidió que Valentino respondiera en ese instante.

“Y tú querido, parásito, miserabl3, terrible, todo lo que hablaste de mí, todo lo que dijiste que ibas a hacer y no sé qué [...] solo das vergüenza. Esto es por la toxi, Emiro y por mi”, dijo Melissa.

Melissa Gate lanzó fuerte comentarios contra Valentino. (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Karina García ante las palabras de Melissa?

Tras la emisión del episodio, Karina García reaccionó desde su cuenta en X, donde expresó su desacuerdo con la forma en que se dio el enfrentamiento.

Karina señaló que, en su opinión, nadie merece ser expuesto de esa manera frente a millones de espectadores y múltiples cámaras.

Recordó que ella también vivió situaciones similares dentro del programa y calificó el momento como humillante, especialmente cuando la persona señalada no tiene posibilidad de defenderse libremente.

“Ningún ser humano merece que le griten en la cara delante de todo un país y más de 60 cámaras, me parece muy humillante por qué yo lo viví y más si la persona no se puede defender como quisiera”, escribió Karina.