¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido deportista argentino

El fútbol argentino despide a un exdelantero de 49 años que dejó huella en varios clubes del país.

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido deportista argentino
¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido deportista argentino. (Foto IA) (Foto FreePik)

El fútbol argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de un exdelantero que dejó huella en distintos clubes del país.

La noticia la confirmó el Club Atlético Talleres el pasado miércoles y generó múltiples mensajes de despedida por parte de instituciones deportivas y allegados.

¿Quién es el futbolista que falleció?

Claudio “Yerbatero” González murió a los 49 años. Nacido en Posadas, Misiones, construyó una carrera que lo llevó por varias camisetas del fútbol nacional y se ganó el reconocimiento tanto dentro como fuera de la cancha.

El Club Talleres expresó públicamente sus condolencias y acompañamiento a la familia, al igual que Rosario Central y la Liga Villamariense de Fútbol, instituciones que destacaron su calidad humana y su aporte al deporte.

“Talleres lamenta el fallecimiento de Claudio Yerbatero González. El Club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución", compartieron en sus redes.

Falleció Claudio "Yerbatero" González a los 49 años.
Falleció Claudio "Yerbatero" González a los 49 años. (Foto IA)

¿Cuál fue la causa de muerte de Claudio González?

Según medios argentinos, el exfutbolista falleció a raíz de complicaciones derivadas de una afección pulmonar, específicamente una pulmonía. Fuentes señalaron que su estado de salud se había deteriorado en los últimos días.

Sus restos son velados en la Sala Dalí de la casa central de Paviotti y serán inhumados en el cementerio La Naturaleza de Villa Nueva. El ambiente futbolero lo despide con respeto y reconocimiento por su trayectoria y su labor formativa tras el retiro.

¿Quién era Claudio González?

González se desempeñaba como delantero y tuvo pasos por distintos equipos del país, entre ellos Talleres, Rosario Central e Independiente. Durante su etapa profesional fue reconocido por su entrega en el campo de juego y su capacidad goleadora.

El apodo “Yerbatero” lo acompañó desde sus inicios y hacía referencia a su origen misionero. A lo largo de su carrera defendió varias camisetas en el fútbol argentino hasta su retiro en 2007.

Tras dejar la actividad profesional, decidió establecerse en Córdoba, donde continuó ligado al deporte desde la formación de jóvenes talentos. En Villa María impulsó un proyecto deportivo infantil enfocado en la enseñanza y el acompañamiento de chicos que daban sus primeros pasos en el fútbol.

Claudio González falleció a causa de complicaciones pulmonares.
Claudio González falleció a causa de complicaciones pulmonares. (Foto IA)
