Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento personal: ¿cuál es la razón?

La Segura compartió una fotografía en que aparentemente ha estado afectada por la salud de un importante miembro de su familia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento: ¿cuál es la razón?
¿Por qué La Segura se mostró afectada en sus redes sociales? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Natalia Segura se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también por el complicado momento por el que ha estado a travesando a nivel emocional.

Por su parte, La Segura compartió en las últimas horas una fotografía en la que se ve afectada tras un complicado momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por verse afectada en una reciente fotografía que compartió.

Artículos relacionados

¿Cuál es el motivo por el que La Segura ha estado atravesando por algunas complicaciones?

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento: ¿cuál es la razón?
La Segura compartió una fotografía en donde se refleja que está afectada. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que La Segura se ha destacado por ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su creatividad y habilidad para el campo de las plataformas digitales.

Por su parte, La Segura compartió recientemente una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores que ha estado afectada emocionalmente tras un complicado momento por el que está atravesando, en especial, por irse de su ciudad natal, Cali, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Buenos días, mi mente y corazón está en Cali”, agregó La Segura en la descripción de la imagen.

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento: ¿cuál es la razón?
¿Qué se sabe del estado de salud del familiar de La Segura? | Foto: Canal RCN

¿Cuál es la razón por la que La Segura se mostró afectada en sus redes sociales?

Según se ha visto reflejado mediante redes sociales, se evidencia que el hermano de La Segura ha estado atravesando por un complicado momento de salud. Por este motivo, miles de internautas han opinado al respecto.

Artículos relacionados

Con base en esto, se refleja que la influenciadora colombiana aprovechó la oportunidad de acompañar a su hermano, quien se encontraba en un centro médico tras los problemas de salud que ha estado enfrentando.

Aunque la creadora de contenido no ha confirmado la razón por la que su hermano enfrentó algunas complicaciones de salud, se refleja que le envió su incondicional apoyo durante estos momentos difíciles.

Recordemos que La Segura también adquirió gran visibilidad en el pasado al ser una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que acaparó la atención con su gran talento para la creación de contenido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Feid le responde a Karol G tras hablar de su relació Feid

Feid le da contundente respuesta a Karol G tras hablar de su relación

Feid no se calló y reapareció en sus redes dando un contundente mensaje en medio de la polémica por las declaraciones de Karol G.

Koral Costa habló sobre una posible reconciliación con Omar Murillo Koral Costa

Koral Costa habló de reconciliación con Omar Murillo: ¿retomaron su relación?

Koral Costa habló sobre su relación con Omar Murillo y reveló si retomaron su historia juntos.

Así recrearon a Christian Nodal y Ángela Aguilar en frutas infieles Ángela Aguilar

Recreando historia de amor de Nodal y Ángela Aguilar en frutas infieles: "voy a ser tía"

La historia de amor de Nodal y Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar, esta vez por ser recreados en “frutas infieles”.

Lo más superlike

Cazzu le gana a Nodal en aspecto lega relacionado con Inti Cazzu

Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

Cazzu le ganó a Christian Nodal en una disputa legal por Inti que ya generó miles de reacciones en redes sociales. ¿De qué trata?

Así puedes votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Cómo votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad Talento internacional

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchar contra grave enfermedad

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles Maluma

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles: "uno siente que no puede más"

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos