La Segura recordó cómo lucía su cuerpo antes de las complicaciones de salud: “ pa’ deprimirme”

La creadora de contenido La Segura sorprendió a sus cientos de seguidores al recordar cómo lucía su cuerpo antes de enfrentar las complicaciones de salud que transformaron su vida, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Cuáles fueron las complicaciones de salud que sufrió La Segura?

La Segura fue una de las tantas personalidades del mundo del entretenimiento digital que sufrió las consecuencias de haberse inyectado en su cuerpo b1op0l1mer0s con el fin de moldear y realzar su figura.

Así se veía La Segura antes de los problemas de salud que enfrentó. (Foto Canal RCN).

Esta sustancia causó en ella, al igual que en otras celebridades, un rechazo del organismo años después, generando bolitas sólidas adheridas que provocaban fuerte dolor y notorias protuberancias.

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Para atender este problema, la creadora de contenido se sometió a una intervención para retirar gran parte de estas bolitas, lo que ocasionó que la zona afectada sufriera una pérdida considerable de tamaño y composición.

A raíz de esta situación, La Segura ha compartido abiertamente su proceso de recuperación en diversas ocasiones, generando conciencia sobre los riesgos de este tipo de procedimientos estéticos.

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¿Cómo lucía La Segura antes de sus complicaciones de salud?

Años después de este crítico episodio en su vida, que dejó zonas de su cuerpo con un aspecto diferente, La Segura compartió un video recordando cómo lucía su figura antes de que esta sustancia causara afectaciones.

Esto ocurrió luego de que una de sus seguidoras se lo pidiera a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, red social en la que acumula una gran cantidad de seguidores.

La Segura recordó cómo era su cuerpo antes de las complicaciones de salud. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la creadora de contenido manifestó que ver este tipo de videos, en los que tenía la figura que tanto deseaba, le genera cierta tristeza. Sin embargo, se mostró positiva al asegurar que espera que, en algún momento, su cuerpo vuelva a lucir así, pero de manera natural.

“Un video del antes pa' deprimirme (algún día)”, comentó junto al audiovisual, que ya suma una gran cantidad de ‘me gusta’.

Actualmente, la creadora de contenido se encuentra estable de salud tras someterse a este procedimiento, aunque las secuelas físicas implicaron cambios notorios en su figura.