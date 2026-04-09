Mánager de Yeison Jiménez conmueve con emotivo mensaje a tres meses de su muerte

A tres meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su mánager, Georgy Parra, conmovió a los seguidores con un emotivo mensaje en el que expresó su dolor por la pérdida y, además, anunció una sorpresa para los fanáticos del artista.

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¿Cuál fue el emotivo mensaje que Georgy Parra compartió a tres meses de la muerte de Yeison Jiménez?

Con un extenso video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, Georgy Parra se refirió nuevamente a la muerte de Yeison Jiménez. El mánager del fallecido artista confesó que, cada vez que se acerca la fecha de su partida, no puede evitar sentir una mezcla de emociones, y esta ocasión no fue la excepción.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El también cantante señaló que, aunque Yeison ya no está, hay artistas que continúan trabajando por el sueño de hacer música que conecte con el público. Por ello, invitó a sus seguidores a apoyarlos y a dar un paso adelante.

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“Se me revuelcan un poquito los sentimientos, el corazón, pero igual hay gente con muchas ganas de seguir haciendo música y fortaleciendo esa conexión con ustedes. Este año, dentro de todo lo que pasó con Yeison, también lo tomemos como una reflexión: qué nos deja, qué aprendizajes... Podemos dar un paso adelante”.

Con esto, Georgy Parra invitó a apoyar a los artistas que siguen trabajando por su carrera musical y a mantener vivo el legado de Yeison Jiménez a través de su música y el recuerdo de su trayectoria.

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¿Cuál fue la sorpresa que anunció Georgy Parra para conmemorar tres meses de la muerte de Yeison Jiménez?

Así mismo, Parra reveló a sus seguidores que tenía pensado sorprenderlos con algo muy especial en conmemoración a los tres meses de la muerte de Yeison Jiménez, los cuales se cumplirán el próximo viernes 10 de abril. Sin embargo, no reveló mayores detalles al respecto, dejando a todos con gran expectativa frente a este suceso.

“Está cerca de cumplirse 3 meses de una gran pérdida y quiero darles una sorpresa con mucho amor y corazón”.