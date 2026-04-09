Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano impactó en redes con su cambio de look: ¿qué se hizo?

Karen Sevillano mostró con mucho orgullo en sus redes sociales, el cambio de look que se hizo y presumió como tiene su cabello.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karen Sevillano impacta con su nueva apariencia
Karen Sevillano sorprende a sus seguidores con su cambio. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

La creadora de contenido, Karen Sevillano, es una de las influenciadoras más importantes del país, luego d que ganó fama durante la pandemia, época en la que Lina Tejeiro la catapultó al hacer viral uno de sus audios.

Artículos relacionados

Desde entonces, la caleña ha tomado relevancia en las redes sociales en el país y por eso, llegó a convertirse en una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2024, de hecho, fue la ganadora de esa primera temporada.

Desde entonces, las plataformas digitales la han llevado a hacer cosas que ella nunca imaginó, e incluso, hasta el punto de llegar a la televisión nacional.

Artículos relacionados

Sin duda, la creadora se convirtió en un referente para muchas de sus seguidoras y por eso, le siguen sus tendencias, como, por ejemplo, cómo luce su cabello.

¿Cuál es ese cambio de look con el que Karen Sevillano impactó en las redes sociales?

La creadora de contenido caleña ha mostrado el gran orgullo que siente por sus raíces, lo que hace que sea una mujer negra preciosa y muy segura, no solo por su color de piel, sino por su cabello despampanante.

Karen Sevillano sorprende a sus seguidores con su cambio.
Karen Sevillano sorprende con radical cambio de look. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, ella siempre sorprende con sus cambios de look, pues todos le quedan muy bien y por eso, se muestra muy feliz al mostrar cada vez que se hace algo nuevo en su pelo.

Precisamente, a través de sus historias en Instagram, en horas del mediodía del jueves 9 de abril, Karen Sevillano dejó ver cómo luce su cabello al natural, mostrando que se cortó las puntas porque se lo está cuidando para que crezca más.

Artículos relacionados

Por eso, sorprendió al presumir lo lindo que lo tiene y mostró su emoción porque natural se ve muy bien.

¿Cuál es la meta de Karen Sevillano con su cabello?

Karen Sevillano sorprende con radical cambio de look
Karen Sevillano impacta con su nueva apariencia. (Foto/ Canal RCN)

Mencionado anteriormente, Karen Sevillano está muy juiciosa cuidando su cabello para que le crezca bonito y por eso dijo que está que se corta las puntas, haciéndole caso a sus seguidoras.

Por eso mismo, reveló que quiere tener el pelo hasta la cintura y que su capul esté hasta la altura de su boca, por lo que le sugirieron que hiciera cuentas para ver si de aquí a diciembre lo tenía como ella lo quiere lucir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cuatro exparticipantes se reencontraron. La casa de los famosos

Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 causaron revuelo al reencontrarse; ¿de quiénes se trata?

Cuatro exparticipantes de La casa de los famosos causaron sensación al reunirse y demostrar que las rivalidades quedaron atrás.

¿Cuándo nacerá la hija de Sara Corrales? La actriz ya tiene todo listo para su llegada Sara Corrales

Sara Corrales ya tiene todo listo para la llegada de su hija: ¿cuándo nacerá?

Sara Corrales ya tiene todo listo para la llegada de su hija Mila en medio de la etapa final de su embarazo.

Margarita Ortega causa preocupación tras foto que salió a la luz en el hospital: ¿qué le ocurrió? Talento nacional

Margarita Ortega causa preocupación tras foto que salió a la luz en el hospital: ¿qué le ocurrió?

“Salí de UCI”, la presentadora Margarita Ortega preocupa tras fotografía en el hospital luego de intervención en su columna.

Lo más superlike

Karola Alcendra y Eidevin López se mostraron afectados tras reciente enfrentamiento con Alejandro La casa de los famosos

Karola y Eidevin se mostraron afectados tras reciente enfrentamiento con Alejandro: ¿qué dijeron?

Karola y Eidevin se muestran afectados tras el futuro de lo que ocurrirá entre él y Alejandro Estrada por la decisión del público.

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó Talento internacional

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó

Cazzu le gana a Nodal en aspecto lega relacionado con Inti Cazzu

Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad Talento internacional

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchar contra grave enfermedad

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos