Karen Sevillano impactó en redes con su cambio de look: ¿qué se hizo?

La creadora de contenido, Karen Sevillano, es una de las influenciadoras más importantes del país, luego d que ganó fama durante la pandemia, época en la que Lina Tejeiro la catapultó al hacer viral uno de sus audios.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Eidevin y Alejandro son llamados al confesionario tras fuerte conflicto en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

Desde entonces, la caleña ha tomado relevancia en las redes sociales en el país y por eso, llegó a convertirse en una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2024, de hecho, fue la ganadora de esa primera temporada.

Desde entonces, las plataformas digitales la han llevado a hacer cosas que ella nunca imaginó, e incluso, hasta el punto de llegar a la televisión nacional.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe impone drásticas consecuencias tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿cuál será?

Sin duda, la creadora se convirtió en un referente para muchas de sus seguidoras y por eso, le siguen sus tendencias, como, por ejemplo, cómo luce su cabello.

¿Cuál es ese cambio de look con el que Karen Sevillano impactó en las redes sociales?

La creadora de contenido caleña ha mostrado el gran orgullo que siente por sus raíces, lo que hace que sea una mujer negra preciosa y muy segura, no solo por su color de piel, sino por su cabello despampanante.

Karen Sevillano sorprende con radical cambio de look. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, ella siempre sorprende con sus cambios de look, pues todos le quedan muy bien y por eso, se muestra muy feliz al mostrar cada vez que se hace algo nuevo en su pelo.

Precisamente, a través de sus historias en Instagram, en horas del mediodía del jueves 9 de abril, Karen Sevillano dejó ver cómo luce su cabello al natural, mostrando que se cortó las puntas porque se lo está cuidando para que crezca más.

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano llamó la atención al pronunciarse sobre la ruptura de Karol G y Feid; ¿qué dijo?

Por eso, sorprendió al presumir lo lindo que lo tiene y mostró su emoción porque natural se ve muy bien.

¿Cuál es la meta de Karen Sevillano con su cabello?

Karen Sevillano impacta con su nueva apariencia. (Foto/ Canal RCN)

Mencionado anteriormente, Karen Sevillano está muy juiciosa cuidando su cabello para que le crezca bonito y por eso dijo que está que se corta las puntas, haciéndole caso a sus seguidoras.

Por eso mismo, reveló que quiere tener el pelo hasta la cintura y que su capul esté hasta la altura de su boca, por lo que le sugirieron que hiciera cuentas para ver si de aquí a diciembre lo tenía como ella lo quiere lucir.