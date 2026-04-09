Desde hace varios días, el nombre de Margarita Ortega se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales nos solo por ser una reconocida presentadora colombiana, sino que por el complicado momento de salud que ha estado enfrentando.

El difícil proceso por el que está atravesando Margarita se debe tras algunas complicaciones que ha presentado en su columna en donde tuvo que ser remitida de urgencias, tal como lo expresó en sus redes sociales.

Así también, compartió recientemente una fotografía en la que confesó que salió de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) tras la reciente intervención médica que se realizó.

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¿Cuál es el actual estado de salud de la presentadora Margarita Ortega?

Esta publicación compartió Margarita Ortega en un centro médico. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que Margarita ortega no solo se ha destacado por ser una reconocida presentadora de la televisión colombiana, sino que también, en compartirles a sus seguidores varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Por este motivo, Margarita compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 396 mil seguidores que enfrentó algunas complicaciones de salud por las cuales tuvo que ser remitida a la UCI tras algunas complicaciones que presentó en su columna, expresando las siguientes palabras:

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“Salí de UCI y ya estoy en habitación. He recibido solo bendiciones: Las manos de mi cirujano ortopedista, Wilmer Godoy el cariño, dulzura y la dedicación con que me han cuidado en el dolor aquí en la clínica El Contry”, reveló Margarita en la descripción de la publicación.

¿Qué celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano le han enviado mensajes a Margarita Ortega?

¿Qué se sabe del estado de salud de Margarita Ortega? | Foto: Freepik

Así también, Margarita aprovechó la oportunidad para agradecer por el incondicional apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y reconocidas celebridades del entretenimiento colombiano como: Pity Camacho, Carolina Sabino, Flavia Dos Santos y Sandra Guzmán, quienes le han expresado las siguientes palabras:

“Mi Margarita, eres una mujer valiente, hermosa físicamente pero tu alma es mucho más bella”, “Besos y abrazos Margarita”, “Esperamos tengas una pronta recuperación Margarita”, agregaron varias celebridades e internautas en la reciente publicación de la presentadora de televisión.