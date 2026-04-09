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Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó

El famoso cantante compartió fotografías mediante sus redes sociales confirmando que es papá nuevamente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó
¿Quién es el reconocido cantante que se convirtió en padre por segunda vez? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de un reconocido cantante colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmar el nacimiento de su segunda hija.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado oficial compartido por el cantante mediante sus redes sociales en donde presumió el importante momento por el que está atravesando a nivel emocional tras el nacimiento de su segunda hija.

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¿Quién es el reconocido cantante que confirmó el nacimiento de su hija?

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó
Cantante Haffit David se convirtió en padre nuevamente. | Foto: Freepik

El cantante Haffit David, quien se ha convertido en un reconocido cantante colombiano del género vallenato, se ha convertido en centro de atención mediática al demostrar su gran habilidad artístico.

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También, el cantante ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras confirmar el nacimiento de su segunda hija, mediante una fotografía compartida mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 367 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Hija mía, hoy llegas a iluminar nuestras vidas con una luz aún más grande. Junto a tu hermanita, completas este amor infinito que Dios nos regaló. Bienvenida, Fátima de nuestros amores. Llegaste para llenarnos de alegría, de sueños y de una felicidad que no se puede explicar con palabras”, agregó Haffit David en la descripción de la publicación.

Con base en esta emotiva noticia, el cantante ha tenido la oportunidad de recibir emotivos mensajes de apoyo tras el importante momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por la emotiva publicación que compartió de su hija.

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó
Así confirmó Haffit David que es padre. | Foto: Freepik

¿Quién es la pareja del cantante Haffit David?

Es clave mencionar que una de las personas más importantes para el cantante Haffit David es su actual pareja, quien es Judith Marmolejo, quien en la actualidad es administradora de empresas y prefiere estar alejada del medio público al tener sus redes sociales en privado.

Así también, Judith ha demostrado tener una especial relación con Haffit David, quien es una de las personas más importantes de su vida tras el nacimiento de su segunda hija y demostrar mediante redes sociales que hay una especial relación entre ambos.

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