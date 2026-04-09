Actriz de Pa' seguirte queriendo sorprende con su figura en paradisíaco escenario; así luce

La actriz Laura de León generó sensación en redes sociales al presumir su impactante figura a la orilla del mar.

Laura de León recibe elogios por su físico. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo presumió su figura la actriz Laura de León?

La cartagenera, que actualmente hace parte del elenco de la serie de Canal RCN, Pa’ seguirte queriendo, interpreta a Azucena un personaje optimista y amable.

Las imágenes que compartió estuvieron acompañadas de un mensaje en el que expresó cuánto extraña disfrutar y descansar en la playa.

En medio de la publicación, los seguidores recordaron los rumores recientes sobre una supuesta ruptura con Salomón Bustamante.

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¿Salomón Bustamante y Laura de León terminaron su relación sentimental?

Todo se originó por una respuesta de la actriz en sus historias de Instagram, cuando le preguntaron por su marido y ella contestó con un “¿cuál?”, lo que generó especulaciones sobre su relación sentimental.

Sin embargo, el presentador disipó las dudas al comentar la publicación de Laura, dejando claro que su vínculo sigue firme y marcando territorio frente a los rumores.

Mientras Laura continúa con las grabaciones de la serie, Salomón Bustamante ha dedicado su tiempo a compartir videos en los que prepara recetas de cocina, especialmente platos costeños.

Esta dinámica muestra que ambos están enfocados en sus proyectos personales, aunque mantienen la conexión que los caracteriza.

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La interacción en redes sociales entre ellos ha servido para calmar las especulaciones y demostrar que la relación sigue vigente.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta del estreno, las expectativas son altas. La primera parte de la historia, Pa’ quererte, ocupa los primeros lugares en Prime Video Colombia, lo que demuestra que los televidentes están reviviendo la trama para prepararse para esta segunda entrega.

La nueva temporada llegará por la señal principal de RCN y también estará disponible en su aplicación, con la posibilidad de que más adelante se sume al catálogo de Prime Video.

Su personaje conecta con la audiencia y refuerza la esencia de la historia, que mezcla emociones, conflictos familiares y momentos de ternura.