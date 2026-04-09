La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Marilyn Patiño, confesó que Alexa Torrex sintió celos de ella cuando se le acercó a Tebi.

Marilyn Patiño confesó que recibió una advertencia de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Alexa Torrex sintió celos de Marilyn Patiño por Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Desde el primer momento de su reingreso, la actriz percibió una energía negativa de parte de la cucuteña.

Según relató, Alexa se mostró incómoda por su cercanía con Tebi y le lanzó una advertencia inesperada que la llevó a tomar distancia de Tormenta.

Patiño aseguró que no está para entrar en disputas por la atención de un hombre y prefirió enfocarse en su propio juego.

Además, la actriz habló de los participantes que considera “muebles”, es decir, aquellos que no generan mayor impacto en la dinámica del programa.

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Entre los nombres que mencionó se encuentran Beba, Mariana Zapata, Juancho Arango y Campanita, quienes, según ella, no aportan suficiente contenido ni protagonismo dentro de la casa.

Hoy es jueves de salvación y los participantes tendrán la oportunidad de asegurar su estadía una semana más.

La expectativa aumenta porque también se revelará que el líder invisible es Valentino Lázaro, quien saldrá de la placa de nominados.

Esta revelación promete generar reacciones intensas entre los habitantes, ya que muchos no sospechaban que él estaba detrás de varios movimientos estratégicos.

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¿Quién es el participante favorito de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3?

Marilyn, además de hablar de sus diferencias con Alexa, volvió a dejar claro que su favorito para ganar esta temporada es Alejandro Estrada.

Reconoció que hay participantes con más talento, pero subrayó que en este juego también pesa la convivencia y la manera en que cada uno se relaciona con los demás.

Para ella, las groserías y la actitud de algunos concursantes terminarán jugando en su contra, mientras que Estrada ha sabido mantener un perfil que le permite conectar con el público.

Entre tanto, las votaciones para definir el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada luego de su enfrentamiento están abiertas y esta noche conoceremos el destino de ambos.

La tensión, las emociones y las decisiones del público convierten este capítulo en uno de los más esperados de la temporada.