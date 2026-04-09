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Eidevin se sinceró luego de su fuerte enfrentamiento con Alejandro Estrada: "Me tiré la carrera"

Eidevin expresó su angustia luego de la discusión con Alejandro Estrada y reconoció el impacto que puede tener en su carrera.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin se siente mal tras su enfrentamiento con Alejandro Estrada.
Eidevin se siente mal tras su enfrentamiento con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Eidevin López se mostró devastado y arrepentido tras su fuerte discusión con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin siente que dañó su imagen.
Eidevin siente que dañó su imagen por el conflicto con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Eidevin a la decisión del Jefe tras su enfrentamiento con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de conocer la decisión del Jefe, que sometió el destino de ambos actores a la votación del público, Eidevin no pudo contener las lágrimas y dejó ver la angustia que siente al pensar que no solo puede salir expulsado del juego, sino también de quedar con una mala percepción ante Colombia.

Karola intentó darle ánimo recordándole que la costa se uniría para mantenerlo en competencia y que debía confiar en el fandom que lo ha respaldado hasta ahora.

Sin embargo, el actor no fue tan optimista y confesó sentirse arrepentido de haber cruzado los límites en la discusión con Estrada, pues teme que ese impulso haya dañado su carrera.

La cartagenera insistió en que no debía ser pesimista y que los televidentes tomarán la mejor decisión.

La dinámica planteada por el Jefe dejó claro que será Colombia quien decida el futuro de los dos participantes.

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¿Qué opciones tiene el público para definir el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Las alternativas son contundentes: expulsión para ambos, nominación con candado por dos semanas, expulsión solo para Alejandro o expulsión únicamente para Eidevin.

Este mecanismo no solo pone en juego la permanencia de los actores, sino que también envía un mensaje a los demás habitantes sobre la importancia de conocer sus límites y respetar los de sus compañeros.

La convivencia se convierte en un reto constante y cualquier exceso puede tener consecuencias irreversibles.

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Este episodio se convierte en una lección para todos: la convivencia exige paciencia, autocontrol y respeto.

La tensión vivida entre Eidevin y Alejandro no solo afectó a ellos, sino que también marcó a los demás habitantes, quienes ahora son más conscientes de las consecuencias de sus actos.

La decisión del público será revelada durante la gala y definirá el rumbo de ambos actores en el reality.

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