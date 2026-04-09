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Valentino Lázaro critica a Alexa Torrex por no ayudar con los oficios de La casa de los famosos

Valentino Lázaro mostró su molestia con Alexa Torrex al señalar que no cumple con las tareas en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentino Lázaro se molesta porque Alexa Torrex no ayuda con el aseo.
Valentino Lázaro se molesta porque Alexa Torrex no ayuda con el aseo de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Valentino Lázaro mostró su descontento con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro no soporta la actitud de Alexa Torrex.
Valentino Lázaro no soporta la actitud de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre el desempeño de Alexa Torrex en los oficios de La casa de los famosos Colombia 3?

La tensión se apoderó del ambiente y varios participantes ya no soportan la actitud de sus compañeros.

El bumangués expresó que Alexa es incoherente, pues no ayuda con los oficios ni las tareas, pero se cree con la autoridad para criticar y juzgar el trabajo de los demás.

Según él, lo único que hacía era barrer la sala en pocos minutos y negarse a cumplir con labores más exigentes como lavar los baños o limpiar la cocina, tarea que terminó delegando en Tebi, a quien calificó como “la mascota” de la cucuteña.

El malestar de Valentino se intensificó porque, además, recordó que Alexa se negó a participar en la prueba de presupuesto y aun así se hace la víctima en cada situación.

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Estas actitudes lo llenaron de rabia y lo llevaron a expresar su inconformidad abiertamente frente a las cámaras.

La convivencia en el reality ha puesto a prueba la paciencia de todos los participantes.

En el caso de Valentino, su rol como líder invisible lo ha mantenido en una posición estratégica, pero también lo ha hecho más observador de las dinámicas internas.

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¿Valentino Lázaro saldrá de la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino ha desempeñado con éxito su papel de líder invisible. Sus compañeros gastaron las tres oportunidades para descubrirlo y no lograron identificarlo, lo que significa que esta noche saldrá de la placa de nominados.

La revelación promete ser un momento clave, pues los demás participantes conocerán que fue él quien orquestó varios movimientos dentro del juego.

Por un lado, Valentino se fortalece al demostrar que supo manejar la estrategia sin ser descubierto; por otro, sus compañeros deberán replantear sus percepciones sobre él y reconocer que su liderazgo ha sido más influyente de lo que pensaban.

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