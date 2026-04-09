Sara Corrales ya tiene todo listo para la llegada de su hija: ¿cuándo nacerá?

Sara Corrales ya tiene todo preparado para la llegada de su primera hija, Mila, en la etapa final de su embarazo. La actriz colombiana sorprendió al mostrar detalles de la emoción con la que vive estos días, además de mencionar la fecha en la que nacerá la bebé.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Eidevin y Alejandro son llamados al confesionario tras fuerte conflicto en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

¿Cómo vive Sara Corrales sus últimas semanas de embarazo?

La actriz Sara Corrales sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales en el que mostró que ya está lista, junto a su esposo Damián Pasquini, para recibir a su primera hija Mila.

Sara Corrales reaparece en la recta final de su embarazo. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

Según se aprecia en el audiovisual publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la habitación de Mila ya está equipada con todo lo necesario para su llegada.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe impone drásticas consecuencias tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿cuál será?

Desde la cuna hasta la mecedora automática, pasando por la tina de baño, ropa y accesorios, se pueden ver en el video mientras la pareja enseña cada detalle con emoción.

“Preparar su rinconcito ha sido una de las cosas más emocionales de este proceso… porque mientras ordeno su espacio, también siento que se va acomodando algo dentro de mí. Todo empieza a volverse real: su camita, su ropita, los pequeños detalles que imaginamos para sus primeros días… y ese nudo dulce en el corazón que aparece cada vez más seguido”.

¿Cuándo nacerá Mila, la primera hija de Sara Corrales y Damián Pasquini?

En medio de la emoción por la llegada de Mila, la pareja sigue afinando los últimos detalles y viviendo con ilusión estos días finales del embarazo, mientras Sara Corrales comparte con sus seguidores lo especial de esta etapa que ya está a punto de cambiarles la vida.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia es acusado de robar una gran suma de dinero: esta es la denuncia

Y es que, según manifestó en este mismo video, su pequeña bebé nacería en el transcurso del mes de mayo, aunque no dio una fecha exacta.

“Estas son las dos salidas que tengo preparadas para el hospital. Falta muy poquito para mayo”, mencionó mientras mostraba las dos mudas de ropa para su bebé.