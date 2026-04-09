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Sara Corrales ya tiene todo listo para la llegada de su hija: ¿cuándo nacerá?

Sara Corrales ya tiene todo listo para la llegada de su hija Mila en medio de la etapa final de su embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cuándo nacerá la hija de Sara Corrales? La actriz ya tiene todo listo para su llegada
¿Cuándo nacerá la hija de Sara Corrales? La actriz ya tiene todo listo para su llegada. (Foto AFP: Gabe Ginsberg).

Sara Corrales ya tiene todo preparado para la llegada de su primera hija, Mila, en la etapa final de su embarazo. La actriz colombiana sorprendió al mostrar detalles de la emoción con la que vive estos días, además de mencionar la fecha en la que nacerá la bebé.

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La actriz Sara Corrales sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales en el que mostró que ya está lista, junto a su esposo Damián Pasquini, para recibir a su primera hija Mila.

Sara Corrales reaparece en la recta final de su embarazo
Sara Corrales reaparece en la recta final de su embarazo. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

Según se aprecia en el audiovisual publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la habitación de Mila ya está equipada con todo lo necesario para su llegada.

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Desde la cuna hasta la mecedora automática, pasando por la tina de baño, ropa y accesorios, se pueden ver en el video mientras la pareja enseña cada detalle con emoción.

“Preparar su rinconcito ha sido una de las cosas más emocionales de este proceso… porque mientras ordeno su espacio, también siento que se va acomodando algo dentro de mí. Todo empieza a volverse real: su camita, su ropita, los pequeños detalles que imaginamos para sus primeros días… y ese nudo dulce en el corazón que aparece cada vez más seguido”.

¿Cuándo nacerá Mila, la primera hija de Sara Corrales y Damián Pasquini?

En medio de la emoción por la llegada de Mila, la pareja sigue afinando los últimos detalles y viviendo con ilusión estos días finales del embarazo, mientras Sara Corrales comparte con sus seguidores lo especial de esta etapa que ya está a punto de cambiarles la vida.

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Y es que, según manifestó en este mismo video, su pequeña bebé nacería en el transcurso del mes de mayo, aunque no dio una fecha exacta.

“Estas son las dos salidas que tengo preparadas para el hospital. Falta muy poquito para mayo”, mencionó mientras mostraba las dos mudas de ropa para su bebé.

Sara Corrales reveló el inconveniente que tuvo tras prepararse para la llegada de su bebé
Sara Corrales se prepara para la llegada de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)
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