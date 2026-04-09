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Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 causaron revuelo al reencontrarse; ¿de quiénes se trata?

Cuatro exparticipantes de La casa de los famosos causaron sensación al reunirse y demostrar que las rivalidades quedaron atrás.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cuatro exparticipantes se reencontraron.
Cuatro exparticipantes se reencontraron y causaron revuelo en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Cuatro exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 causaron revuelo al reencontrarse.

Cuatro exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3.
Cuatro exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 causaron furor. (Foto Canal RCN)

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¿Qué exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 se reencontraron?

Marilyn Patiño, Sofía Jaramillo, Nicolás Arrieta y Jay Torres sorprendieron al mostrarse en un sitio público disfrutando de la música y de unas bebidas.

En el video, Nicolás comentó que los “echaron” del programa, pero no del corazón de las personas que conocieron en él.

Sofía aprovechó para destacar que lo mejor que le dejó el reality fueron amistades como las que ahora comparte.

Arrieta, fiel a su estilo, lanzó una pulla a Sofía con Tebi, mientras ella aclaraba que su corazón le pertenece al youtuber.

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Este encuentro dejó ver que las tensiones y rivalidades quedaron atrás, consolidando amistades fuera del programa.

Tras su eliminación, los cuatro han estado muy pendientes de cómo se desarrolla la historia de sus excompañeros.

No solo han dado sus impresiones en redes sociales, también han participado activamente en los programas de RCN, analizando los momentos más controversiales del juego.

Patiño, la más reciente eliminada, tiene una visión más clara de cómo está el ambiente dentro de la casa, describiendo la experiencia como bastante tensa y hermética.

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¿Quiénes se disputan el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente hostil continúa. Hoy se disputará el poder de salvación entre Juancho Arango y Valentino Lázaro, un enfrentamiento que definirá quién tendrá la posibilidad de modificar la placa de nominados.

La placa de nominados de esta semana quedó conformada por Alejandro Estrada, señalado directamente por Marilyn Patiño tras su salida del programa; Tebi, incluido por decisión del líder invisible que sigue moviendo las fichas desde la clandestinidad; Alexa, quien acumuló la mayor cantidad de puntos en la votación interna; y Valentino, Beba y Aura Cristina, que recibieron la misma cantidad de votos y se sumaron a la lista de riesgo, mientras que la audiencia también intervino añadiendo a Juancho Arango.

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