El líder invisible Valentino Lázaro sigue haciendo de las suyas desde la clandestinidad en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro revelará esta noche que es el líder invisible en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Quiénes fueron vetados en la prueba de salvación por el líder invisible en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes están realizando la prueba de salvación, pero tres de ellos fueron vetados por el líder.

Tebi, Alejandro Estrada y Juanda Caribe no pudieron participar de la dinámica que consistía en correr hasta unas bases con respuestas a preguntas de geografía y cultura general.

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¿Quiénes ganaron la prueba de salvación de hoy de La casa de los famosos Colombia 3?

La prueba se realizó por equipos de cuatro y, finalmente, Juancho Arango y Valentino Lázaro resultaron ganadores.

Esta noche ambos se enfrentarán al líder invisible (que en realidad es el mismo Valentino) por el poder de salvación y la posibilidad de elegir quién sale de la placa de nominados.

Asimismo, el programa vive un momento decisivo: esta noche se conocerá el destino de los actores Eidevin y Alejandro Estrada, luego de un fuerte altercado que cruzó los límites de la convivencia.

La decisión marcará un precedente, pues es la primera vez que el público colombiano define posibles expulsiones en la casa más famosa del país.

La audiencia tiene cuatro opciones y el desenlace promete ser uno de los más dramáticos de la temporada.

La figura del líder invisible ha generado un ambiente de incertidumbre y tensión entre los participantes.

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Al vetar a tres concursantes de la prueba de salvación, Valentino Lázaro demostró que su estrategia va más allá de las competencias físicas: busca desestabilizar a quienes considera rivales fuertes.

Esta jugada no solo dejó a Tebi, Estrada y Juanda sin oportunidad de salvarse, sino que también incrementó la presión sobre ellos.

Los internautas se han mostrado divididos: algunos consideran que la expulsión es necesaria para dar ejemplo, mientras otros creen que debe primar la oportunidad de continuar en el juego.

Lo cierto es que el resultado marcará un antes y un después en la dinámica del programa y en la percepción que la audiencia tiene sobre la convivencia en la casa.