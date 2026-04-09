Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El líder invisible vetó a tres participantes de la prueba de salvación de La casa de los famosos; ¿quiénes son?

El líder invisible sorprendió al dejar fuera a tres concursantes de la prueba de salvación en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
El líder invisible vetó a tres participantes.
El líder invisible vetó a tres participantes de la prueba de salvación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

El líder invisible Valentino Lázaro sigue haciendo de las suyas desde la clandestinidad en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro revelará esta noche que es el líder invisible.
Valentino Lázaro revelará esta noche que es el líder invisible en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quiénes fueron vetados en la prueba de salvación por el líder invisible en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes están realizando la prueba de salvación, pero tres de ellos fueron vetados por el líder.

Tebi, Alejandro Estrada y Juanda Caribe no pudieron participar de la dinámica que consistía en correr hasta unas bases con respuestas a preguntas de geografía y cultura general.

Artículos relacionados

¿Quiénes ganaron la prueba de salvación de hoy de La casa de los famosos Colombia 3?

La prueba se realizó por equipos de cuatro y, finalmente, Juancho Arango y Valentino Lázaro resultaron ganadores.

Esta noche ambos se enfrentarán al líder invisible (que en realidad es el mismo Valentino) por el poder de salvación y la posibilidad de elegir quién sale de la placa de nominados.

Asimismo, el programa vive un momento decisivo: esta noche se conocerá el destino de los actores Eidevin y Alejandro Estrada, luego de un fuerte altercado que cruzó los límites de la convivencia.

La decisión marcará un precedente, pues es la primera vez que el público colombiano define posibles expulsiones en la casa más famosa del país.

La audiencia tiene cuatro opciones y el desenlace promete ser uno de los más dramáticos de la temporada.

La figura del líder invisible ha generado un ambiente de incertidumbre y tensión entre los participantes.

Artículos relacionados

Al vetar a tres concursantes de la prueba de salvación, Valentino Lázaro demostró que su estrategia va más allá de las competencias físicas: busca desestabilizar a quienes considera rivales fuertes.

Esta jugada no solo dejó a Tebi, Estrada y Juanda sin oportunidad de salvarse, sino que también incrementó la presión sobre ellos.

Los internautas se han mostrado divididos: algunos consideran que la expulsión es necesaria para dar ejemplo, mientras otros creen que debe primar la oportunidad de continuar en el juego.

Lo cierto es que el resultado marcará un antes y un después en la dinámica del programa y en la percepción que la audiencia tiene sobre la convivencia en la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karola Alcendra y Eidevin López se mostraron afectados tras reciente enfrentamiento con Alejandro La casa de los famosos

Karola y Eidevin se mostraron afectados tras reciente enfrentamiento con Alejandro: ¿qué dijeron?

Karola y Eidevin se muestran afectados tras el futuro de lo que ocurrirá entre él y Alejandro Estrada por la decisión del público.

Emiro Navarro reacciona al mensaje que le envió Karola en su cumpleaños. Emiro Navarro

Karola le envió un emotivo mensaje a Emiro Navarro por su cumpleaños y así reaccionó el influencer

Emiro Navarro dejó ver su reacción luego de que Karola, su mejor amiga, le enviara un emotivo mensaje por su cumpleaños.

Laura de León presume su figura. Talento nacional

Actriz de Pa' seguirte queriendo sorprende con su figura en paradisíaco escenario; así luce

Reconocida actriz de Pa' seguirte queriendo sorprendió con imágenes en el mar donde presume su silueta y estado físico.

Lo más superlike

Cuatro exparticipantes se reencontraron. La casa de los famosos

Exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 causaron revuelo al reencontrarse; ¿de quiénes se trata?

Cuatro exparticipantes de La casa de los famosos causaron sensación al reunirse y demostrar que las rivalidades quedaron atrás.

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó Talento internacional

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó

Cazzu le gana a Nodal en aspecto lega relacionado con Inti Cazzu

Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad Talento internacional

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchar contra grave enfermedad

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos