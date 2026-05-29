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Yaya Muñoz apareció llorando y conmovió al revelar un difícil momento; ¿qué le pasó?

Yaya Muñoz preocupó al contar que está viviendo una etapa difícil atravesada por momentos de angustia y desgaste.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yaya Muñoz mostró su tristeza en redes sociales por la enfermedad de su mascota.
Yaya Muñoz mostró su tristeza en redes sociales por la enfermedad de su mascota. (Foto: Canal RCN)

Yaya Muñoz compartió el difícil momento que está atravesando al tener a su mascota bastante enferma.

Yaya Muñoz tiene a su perro Macana enfermo.
Yaya Muñoz tiene a su perro Macana enfermo. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué enfermedad padece la mascota de Yaya Muñoz?

La presentadora manifestó su tristeza por ver que su perro Macana no mejora de su anemia severa, ya que tiene comprometido todo el estómago.

Para ella ha sido muy duro llegar a casa y no recibir la alegría habitual de su compañero, quien apenas logra comer y sufre vómitos y sangrado.

La ibaguereña confesó que le resulta complicado estar presente todo el tiempo por sus compromisos laborales, pero que desea acompañarlo, así como él estuvo a su lado en momentos difíciles.

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El estado de Macana parece grave, pues incluso afirmó que lo llevaría al veterinario para que quede internado y reciba atención especializada.

La presentadora expresó que la situación le genera impotencia, ya que siente que nada funciona y que cada intento por mejorar la salud de su mascota termina en frustración.

Reconoció que no quiere exagerar, pero para ella es demasiado complejo porque vive sola y su perro es su única compañía.

En medio de la angustia, Yaya pidió consejos a sus seguidores que también tienen mascotas, buscando apoyo y experiencias que puedan ayudarla a sobrellevar este proceso.

Yaya seguirá compartiendo con su audiencia el estado y la recuperación de Macana, manteniendo la esperanza de que pueda superar este difícil cuadro clínico.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yaya Muñoz al conocer el estado de su mascota Macana?

Sus seguidores respondieron con mensajes de aliento, recordándole que no está sola y que la fuerza emocional puede ser clave para acompañar a su mascota en su recuperación.

Este episodio se convirtió en un contraste evidente frente al contenido habitual de Yaya, quien suele mostrarse en redes sociales compartiendo sus entrenamientos, sus opiniones controversiales o respondiendo de manera frontal a alguna personalidad en medio de enfrentamientos públicos.

Verla llorando y vulnerable, hablando desde el dolor por su mascota, conmovió profundamente a los internautas y generó una ola de empatía hacia ella.

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