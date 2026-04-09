En las últimas horas, Alejandro Estrada y Eidevin López, dos de los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras su reciente enfrentamiento.

Por ello, El Jefe tomó una sorprendente decisión tras el polémico momento que se vivió entre Alejandro y Eidevin, pues, el público será el encargado de tomar le decisión acerca de lo que ocurrirá con su futuro.

Así también, salió a la luz un video en el que se refleja que Eidevin ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional junto a Karola tras el hecho que se presentó con Alejandro Estrada, quién lo empujó levemente en su rostro para que no se le acercara.

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¿Por qué Karola y Eidevin se han visto afectados tras el enfrentamiento que ocurrió con Alejandro Estrada?

Karola y Eidevin afectados tras varios enfrentamientos. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que una de las personas más importantes para Eidevin López con quien ha tenido la oportunidad de construir una gran amistad y, también, han sido centro de atención por un supuesto “shippeo” presentado entre ambos.

Por ello, Karola se quebró en llanto recientemente acerca de la decisión que tomó el Jefe de La casa de los famosos Colombia con respecto a Eidevin y Alejandro en donde el público serán los encargados de saber qué ocurrirá con su futuro.

En un reciente video compartido en la cuenta oficial del Canal RCN, en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores, se refleja que Karola se ha visto afectada al ver que no quiere que Eidevin sea eliminado de La casa de los famosos Colombia.

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Así también, Eidevin expresó en varias ocasiones que ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras el altercado que tuvo con Alejandro Estrada.

¿por qué Karola y Eidevin se han mostrado afectados en La casa de los famosos Colombia? | Fotos: Canal RCN

¿Cuándo se sabrá lo que ocurrirá entre Alejandro Estrada y Eidevin López?

En la gala de esta noche del 9 de abril, los televidentes serán los encargados de saber qué ocurrirá con el futuro entre Alejandro y Eidevin, pues tendrá la oportunidad de elegir mediante votaciones, las siguientes opciones: expulsión para los dos, nominación con candado para los dos durante dos semanas, expulsión para Alejandro y expulsión para Eidevin, ¿qué ocurrirá?