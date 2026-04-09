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Karola le envió un emotivo mensaje a Emiro Navarro por su cumpleaños y así reaccionó el influencer

Emiro Navarro dejó ver su reacción luego de que Karola, su mejor amiga, le enviara un emotivo mensaje por su cumpleaños.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Emiro Navarro reacciona al mensaje que le envió Karola en su cumpleaños.
Así reaccionó Emiro al mensaje de Karola en su cumpleaños. (Fotos: Canal RCN)

Emiro Navarro reaccionó al emotivo mensaje que Karola Alcendra le envió a través de las cámaras de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el mensaje de Karola para Emiro Navarro en su cumpleaños?

Karola decidió hablarle a las cámaras y enviarle un emotivo mensaje a Emiro, quien actualmente se encuentra en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia.

Karola y Juancho, quienes estaban sentados en la sala de la casa, le hablaron a una de las cámaras del programa, y Juancho, por su parte, le deseó un feliz cumpleaños diciendo que, aunque no lo conocía: “Felicitaciones, que cumplas muchos más”.

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Y antes de comenzar Karola con su mensaje, sorprendió al intervenir Beba, quien también le envió unas palabras.

Emiro Navarro reacciona al mensaje que le envió Karola en su cumpleaños.
Así reaccionó Emiro al mensaje de Karola en su cumpleaños. (Fotos: Canal RCN)

“Seguramente no te caigo bien, quizás me has tirado ‘hate’, pero en la buena, feliz cumpleaños. Tú me caes súper bien”, dijo Beba, mientras Emiro solo sonreía al ver el momento.

Luego de este mensaje, Juancho, Karola y Juanda Caribe le cantaron el feliz cumpleaños, mientras Emiro, con el celular en la mano y viendo la escena, se movía bailando.

Mientras tanto, Karola le expresó por supuesto los mejores deseos en su nuevo años de vida y le confirmó lo importante que él es para ella, en lo que dejó claro el cariño que le tiene.

“Lo más lindo que me dejan las redes sociales”, dijo Karola.

Emiro Navarro reacciona al mensaje que le envió Karola en su cumpleaños.
Así reaccionó Emiro al mensaje de Karola en su cumpleaños. (Fotos: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Emiro a las palabras de Karola en La casa de los famosos Colombia?

Sin dudar, Emiro Navarro le envió un mensaje en el que le dijo que la amaba mucho y que siguiera ‘rompiéndola’ en medio de la competencia de convivencia, y que él también estaba muy bien en medio de su participación en MasterChef.

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Además, contó que hace un año, mientras estaba en la participación de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, él celebró su cumpleaños también encerrado.

Finalmente, Emiro Navarro, le reveló que quería que ella saliera de La casa de los famosos Colombia pero con los 400 millones de pesos, refiriéndose a que se convirtiera en la ganadora del exitoso programa del Canal RCN.

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