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Así sorprendió Nicolás Arrieta a su novia, Manuela Ortíz, en su cumpleaños: ¿qué le regaló?

Manuela Ortíz mostró detalles de la sorpresa de cumpleaños que le preparó Nicolás Arrieta.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El tierno detalle de Nicolás Arrieta a su novia, Manuela Ortíz en su cumpleaños
Nicolás Arrieta sorprendió a Manuela Ortíz en su cumpleaños y así fue el momento. (Foto: Canal RCN)

Manuela Ortíz, la novia de Nicolás Arrieta compartió cómo fue la celebración de su cumpleaños que le organizó el presentador de Buen día, Colombia.

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¿Cómo fue la sorpresa de cumpleaños que Nicolás Arrieta le preparó a Manuela Ortíz?

A través de su cuenta personal de TikTok, donde suma miles de seguidores, la comunicadora publicó un video en el que dejó ver los detalles de cómo comenzó la celebración.

En las imágenes se puede ver que todo inició a medianoche, cuando Nicolás Arrieta y otra persona la sorprendieron con un pastel y varios regalos.

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“Me hicieron muy feliz”, dice en el video, asegurando que no se lo esperaba.

Nicolás Arrieta expone curioso mensaje de una seguidora y causa revuelo
(Foto Canal RCN)

En el clip también se observa el momento en el que abrió los obsequios que le dieron, así como un tierno instante en el que abraza al exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Y aunque contó que en ese momento todo quedó ahí, al amanecer también recibió varios detalles, entre ellos ramos de flores, mientras veía a Nicolás en medio de su labor en Buen día, Colombia.

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¿Cómo reaccionó Manuela Ortíz al ver a Nicolás Arrieta en Buen día, Colombia?

Manuela Ortíz, más allá de hacer un vlog de cumpleaños, dejó ver su reacción al ver a su pareja sentimental en el programa matutino del Canal RCN.

Mientras mostraba a Nicolás junto a los otros presentadores en este espacio donde suelen hablar de La casa de los famosos Colombia, Manuela reaccionó al feliz cumpleaños que le cantaron en vivo, lanzando un inesperado comentario:

Nicolás Arrieta reaccionó al robo de su celular
(Foto del Canal RCN)

“Obviamente Nico, siendo Nico”, dijo la novia de Nicolás Arrieta.

Luego mostró que estaba en su oficina y compartió con sus compañeros un almuerzo para festejar este nuevo año de vida.

Y, tras un intenso día en la oficina, volvió a compartir con Nicolás, con quien salió a comer para continuar la celebración.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron con mensajes no solo de felicitación, sino también con elogios hacia Nicolás Arrieta y sobre el cariño que le tiene a la comunicadora.

“Nico es un precioso, te ama tanto” o “qué maravillosa eres, pero qué privilegio cumplir años al lado de quien te quiere”.

 

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