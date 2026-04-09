Valentina Taguado genera polémica con publicación junto a un futbolista: ¿confirmó relación?

En las últimas semanas, la creadora de contenido, Valentina Taguado, causó un gran revuelo en redes sociales tras despertar rumores de que estaría saliendo con un famoso futbolista.

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Sin embargo, ante tantas especulaciones en todas las plataformas digitales, Valentina rompió el silencio y aclaró los rumores, pero, aún así, los internautas siguen comentando sobre el tema.

Es por eso, que, a través de su más reciente publicación, la creadora de contenido dio más de qué hablar al revelar foto con dicho deportista, generando reacciones en sus comentarios.

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¿Cuál es el futbolista con el que relacionan a Valentina Taguado?

Mencionado anteriormente, desde hace semanas nacieron las especulaciones sobre Valentina Taguado, pues estaban diciendo que salía con un famoso jugador de la Selección Colombia.

Ante tantos comentarios en las plataformas, Valentina rompió el silencio con un polémico video estando muy cerca de Dayro Moreno, lo que encendió las alarmas de las reacciones.

La foto de Valentina Taguado que desató rumores de romance con futbolista. (AFP/ Jaime SALDARRIAGA)

En el clip, la creadora solo quiso dar mas de qué hablar y con su humor, generar contenido sobre el tema, pues así confirmó si en serio estaba involucrada con el deportista.

Sin embargo, en horas de la mañana de este jueves 9 de abril, Taguado volvió a hacer una publicación con el futbolista, volviendo a generar conversación.

¿Cuál fue la publicación de Valentina Taguado con Dayro Moreno?

Una vez más, a través de su cuenta oficial de Instagram, Valentina Taguado volvió a hacer una publicación con el futbolista de la selección Colombia, Dayro Moreno, pues es un carrusel de fotos y videos, en donde en la mayoría de las imágenes sale él.

Valentina Taguado pone a hablar a todos tras aparecer con futbolista. (Foto/ Canal RCN)

En varias de esas fotos, la creadora de contenido está acompañada del deportista, pero se ven muy cercanos como amigos, pues su lenguaje corporal lo dice todo y demuestra su confianza.

Además, así es como ella confirmaría que solo son amigos, aunque, está siendo vinculada con Erick Pabón, con quien ha andado mucho últimamente.

A valentina le ha pasado mucho esto, cada vez que ella muestra cercanía con un hombre, quien se convierte en un amigo muy cercano, generan rumores de que son sus parejas, pero ella ha dejado claro que ella está muy bien estando sola.